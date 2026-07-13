Bisonbulle schleudert Opa meterhoch durch die Luft

Der Bulle rannte zunächst einem Auto nach, bevor er seine Aggression auf die beiden Spaziergänger richtete. Der Enkelin gelang die Flucht, doch der Großvater wurde vom Tier eingeholt, als er versuchte, sich hinter einer Baumgruppe in Sicherheit zu bringen. „Der Bison erwischte ihn mit dem linken Horn an der Hüfte und schleuderte ihn in die Luft“, schildert der Augenzeuge die schrecklichen Momente. „Er machte einen perfekten Salto und landete hart auf der Seite.“