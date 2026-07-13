Fluchtwege bei Inferno in Bar in Bangkok blockiert

Sänger räumte „Schuld“ ein

Die Ursache für den Brand ist noch vollkommen unklar. Der Leadsänger der Band Totsakan, die an diesem Abend auftrat, erklärte gegenüber „The Taiger“: „Es ist meine Schuld.“ Was er damit genau meinte, ließ er offen. Der Musiker überlebte, weil er während des Auftritts die Toilette aufsuchte, erklärte er. „ch bin in Sicherheit. Vielen Dank an alle für eure Anteilnahme. Aber mein Handy und all meine persönlichen Sachen sind verbrannt. [...] Mir geht es im Moment psychisch wirklich nicht gut“, so Chaichana.