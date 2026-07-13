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450 Florianis vor Ort

Nach 3 Tagen „Brand aus“ bei Waldbrand in Osttirol

Tirol
13.07.2026 14:02
Die zahlreichen Einsatzkräfte konnten das Feuer erfolgreich bekämpfen.
Die zahlreichen Einsatzkräfte konnten das Feuer erfolgreich bekämpfen.(Bild: BFV Osttirol)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Erleichterung bei allen Einsatzkräften in Osttirol! Der seit Freitagnachmittag wütende Waldbrand in einem Waldstück in der Gemeinde Virgen ist gelöscht. Am Montag konnte „Brand aus“ gegeben werden.

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Die letzten Glutnester sind beseitigt, die Flammen gelöscht! So könnte man den Montagvormittag in der Gemeinde Virgen zusammenfassen. Die Feuerwehren in Osttirol konnten somit die von einem wilden Waldbrand bedrohten Flächen löschen.

Auf einer Fläche von rund zwölf Hektar war ein Feuer ausgebrochen. Durch die Trockenheit und die hohen Temperaturen war das Feuer im teils steilen Gelände äußerst schwer zu bekämpfen, wie Harald Draxl, Bezirksfeuerwehrkommandant in Osttirol, gegenüber der „Krone“ bestätigte.

(Bild: BFV Osttirol)
(Bild: BFV Osttirol)

Rund 450 Feuerwehrleute standen in den vergangenen drei Tagen im Einsatz, um eine Ausbreitung zu verhindern. Auch mehrere Helis bekämpften das Feuer und die dazugehörigen Glutnester aus der Luft. Am Montag dann die erlösende Nachricht über das Aus des Brandes.

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Mit einer Drohne wurden einige Hotspots im Gelände nochmals abgeflogen. Dort entdeckte man leichte Hitzeentwicklungen mit einer Wärmebildkamera, die von den Einsatzkräften beseitigt wurden. Die Nachlöscharbeiten wurden somit abgeschlossen.

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