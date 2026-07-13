Acht Verletzte bei Crash bei der Tour de France!

Vor dem Zieleinlauf der 9. Etappe der Tour de France ist es am Sonntagabend zu einem Unfall mit einem Begleitfahrzeug der Presse gekommen!
Bei der Ankunft in Ussel prallte eines der Fahrzeuge der Journalisten der französischen Sportzeitung „L‘Equipe“ weniger als 500 Meter vor der Ziellinie gegen die Absperrungen entlang der Strecke, wie die Zeitung selbst berichtete. Acht Personen, die sich hinter den Absperrungen befanden, seien bei dem Unfall verletzt worden.
Schwächeanfall?
Zwei von ihnen wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen ein, um die Umstände des Unfalls aufzuklären. Der örtliche Sender Ici Limousin, dessen Leiter unmittelbar Augenzeuge des Unfalls war, berichtete, dass der Fahrer des Pressewagens wohl einen Schwächeanfall erlitten habe.
In der Region war es am Sonntag bis zu 40 Grad heiß, weshalb die Etappe der Tour verkürzt worden war – ein Novum in der langen Geschichte der Rundfahrt.
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