Schamlos oder einfach nur pleite? Priscilla Presleys Sohn bettelt im Netz um Spenden für sein bizarres Pizza-Business! Navarone Garibaldi Garcia, der Sohn von Elvis Presleys Ex-Frau Priscilla Presley, sorgt im Internet für einen handfesten Aufschrei.
Ausgerechnet ein Spross einer der berühmtesten und wohlhabendsten Familien der Musikgeschichte hat eine GoFundMe-Seite ins Leben gerufen.
Der Grund für das virtuelle Betteln ist skurril: Der 37-jährige Musiker braucht dringend Geld von Fremden, um sich einen industriellen Pizzaofen zu finanzieren, mit dem er ein mobiles Pizza-Business direkt aus seiner heimischen Grundstückseinfahrt heraus aufziehen will.
Nutzer reagieren wütend
Im Netz brennt seither die Luft. Viele Nutzer reagieren wütend und werfen dem Presley-Erben puren Egoismus und Realitätsverlust vor, während normale Menschen mitten in einer wirtschaftlich harten Zeit um ihre Existenz kämpfen.
Die Mama kann nicht immer angepumpt werden
Doch der Musiker schießt nun emotional und dünnhäutig zurück. In den sozialen Medien verteidigte er seine Kampagne vehement und erklärte seinen Kritikern, dass auch er mit verdammt hohen Rechnungen und einem strikten Budget zu kämpfen habe.
Er könne nicht einfach bei jeder verrückten Idee, die ihm durch den Kopf geht, seine berühmte Mutter um Geld anpumpen, da sie sonst am Ende beide pleite wären.
In diesem Post verteidigt der Promi-Sohn seinen Spendenaufruf in eigener Sache:
Ersparnisse zu wenig für Traumofen
Für den Traum von der perfekten Pizza hat Navarone laut eigenen Angaben bereits 3.000 US-Dollar zusammengespart. Den teuren Ofen habe er von stolzen 14.000 Dollar auf 8.500 Dollar heruntergehandelt. Um die verbleibende Lücke im Budget zu schließen, hofft er nun auf die Großzügigkeit der Internet-Gemeinde.
Als Gegenleistung verspricht er jedem Spender ein kostenloses Stück Pizza, sobald der Ofen glüht. Ob dieser ungewöhnliche Promi-Spendenaufruf am Ende von Erfolg gekrönt sein wird oder als einer der peinlichsten Nepo-Baby-Momente des Jahres in die Geschichte eingeht, bleibt abzuwarten. Die hitzige Debatte über Privilegien und Online-Bettelei hat er damit jedenfalls erfolgreich angeheizt.
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