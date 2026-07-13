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Welche Schiri-Entscheidung ärgert Sie am meisten?

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13.07.2026 14:00
Schiedsrichter Turpin musste im Viertelfinale zwischen Norwegen und England schwierige ...
Schiedsrichter Turpin musste im Viertelfinale zwischen Norwegen und England schwierige Entscheidungen treffen.(Bild: AP/Rebecca Blackwell)
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Die Fußball-WM erregt nicht nur die Gemüter aufgrund spannender Matches, sondern insbesondere auch wegen Entscheidungen der Schiedsrichter und Video Assistant Referees (VAR). Welche davon fanden Sie bei dieser WM am fragwürdigsten? In welchen Situationen hätte der jeweilige Schiri anders entscheiden müssen?

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Der frühere deutsche Bundesliga-Schiedsrichter und heutige TV-Experte Lutz Wagner spricht in einem „Krone“-Interview über die bisherigen WM-Aufreger. Laut Ex-Bundesliga-Schiedsrichter und DFB-Lehrwart Lutz Wagner sorgten bei der WM vor allem mehrere VAR-Entscheidungen und unterschiedliche Regelauslegungen für Diskussionen. So wurde die Gelbe Karte gegen Argentiniens Paredes nach einer Embolo-Schwalbe korrekt zurückgenommen, weil die FIFA kurz vor der WM den Eingriff des Video Schiedsrichters bei Verwechslungen von persönlichen Strafen erweitert hatte.

Kritisch sah Wagner dagegen die ausgesetzte Sperre für US-Stürmer Balogun nach seiner Roten Karte sowie die aus seiner Sicht fehlende Rote Karte für Lionel Messi nach einem ähnlichen Foul. Auch beim Achtelfinale Argentinien gegen Ägypten hatte Argentinien laut Wagner Glück, weil ein Elfmeter gegen Mac Allister durchaus vertretbar gewesen wäre.

Weitere Aufregung gab es um den England-Ausgleich gegen Norwegen, bei dem der Ball möglicherweise ein Kameraseil berührt hatte. Da eine Berührung nicht eindeutig nachgewiesen werden konnte, blieb das Tor bestehen. Kritik übte Wagner zudem am VAR-Eingriff beim Match Deutschland gegen Paraguay, weil dabei seiner Meinung nach keine „klare und offensichtliche Fehlentscheidung“ vorlag. 

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Welche der diskutierten Szenen hat Sie bei dieser WM am meisten aufgeregt oder überrascht? Wo sehen Sie aktuell die größten Probleme beim Einsatz des Videoschiedsrichters? Wie beurteilen Sie die Leistungen der Schiedsrichter bei dieser Weltmeisterschaft insgesamt?

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