Welche Schiri-Entscheidung ärgert Sie am meisten?

Der frühere deutsche Bundesliga-Schiedsrichter und heutige TV-Experte Lutz Wagner spricht in einem „Krone“-Interview über die bisherigen WM-Aufreger. Laut Ex-Bundesliga-Schiedsrichter und DFB-Lehrwart Lutz Wagner sorgten bei der WM vor allem mehrere VAR-Entscheidungen und unterschiedliche Regelauslegungen für Diskussionen. So wurde die Gelbe Karte gegen Argentiniens Paredes nach einer Embolo-Schwalbe korrekt zurückgenommen, weil die FIFA kurz vor der WM den Eingriff des Video Schiedsrichters bei Verwechslungen von persönlichen Strafen erweitert hatte.