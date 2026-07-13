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Was macht eigentlich David Alaba dieser Tage so?

Fußball International
13.07.2026 14:30
David Alaba genießt die Zeit mit seinen Kindern und seiner Frau Shalimar.
David Alaba genießt die Zeit mit seinen Kindern und seiner Frau Shalimar.(Bild: Krone-Collage/Instagram.com/shaliimaar)
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Von krone Sport

Was macht David Alaba aktuell eigentlich? Wenn die Insta-Schnappschüsse von seiner Frau Shalimar aussagekräftig sind, dann Urlaub.

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Wo genau sich die Familie aufhält, wird natürlich nicht verraten. Aber Shalimar Heppner, äußerst fleißige Influencerin, lässt via Insta-Story wissen, dass gerade Zeit zum Genießen ist. Sie selbst scheint die Sonne zu genießen, ihr Herzbube die Zeit mit den Kindern. Schön.

(Bild: Instagram.com/shaliimaar)

Zukunft noch offen
Alaba wird den Kopf freibekommen wollen. Vielleicht auch, um intellektuelle Kapazitäten zu schaffen, um eine wegweisende Entscheidung zu treffen. Schließlich ist seine fußballerische Zukunft – zumindest offiziell – noch nicht geklärt. Nach seinem Aus bei Real Madrid steht der österreichische Teamkapitän noch ohne neuen Klub da (wie gesagt, zumindest offiziell). In Verbindung wurde er schon mit verschiedenen Vereinen gebracht. So will etwa (wieder einmal) Inter Mailand an ihm dran sein. Aber auch die US-amerikanische Liga wird als potenzielles zukünftiges Soziotop für Alaba genannt.

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Keine Gedanken gemacht
Auch seine Zukunft im Nationalteam scheint für Alaba noch nicht letztgültig geklärt. Nach dem Ausscheiden bei der WM gegen Spanien will er noch nichts gewusst haben. „Ich habe mir überhaupt keine Gedanken gemacht um meine Zukunft, auch auf Klub-Ebene, war sehr konzentriert und fokussiert auf diese Weltmeisterschaft. Jetzt werde ich erst mal diesen bitteren Moment verarbeiten müssen. Das wird sicherlich ein paar Tage dauern, und dann mache ich mir Gedanken“, erklärte der ÖFB-Teamkapitän, der nach dem Ende seines Vertrags bei Real Madrid ablösefrei zu haben ist. Im Urlaub wird er bestimmt die richtigen Gedanken finden, um eine fundierte Entscheidung die Zukunft betreffend zu fällen.

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