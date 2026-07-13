Was macht eigentlich David Alaba dieser Tage so?

Keine Gedanken gemacht

Auch seine Zukunft im Nationalteam scheint für Alaba noch nicht letztgültig geklärt. Nach dem Ausscheiden bei der WM gegen Spanien will er noch nichts gewusst haben. „Ich habe mir überhaupt keine Gedanken gemacht um meine Zukunft, auch auf Klub-Ebene, war sehr konzentriert und fokussiert auf diese Weltmeisterschaft. Jetzt werde ich erst mal diesen bitteren Moment verarbeiten müssen. Das wird sicherlich ein paar Tage dauern, und dann mache ich mir Gedanken“, erklärte der ÖFB-Teamkapitän, der nach dem Ende seines Vertrags bei Real Madrid ablösefrei zu haben ist. Im Urlaub wird er bestimmt die richtigen Gedanken finden, um eine fundierte Entscheidung die Zukunft betreffend zu fällen.