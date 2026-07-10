Verdächtiger wollte Tat per Livestream übertragen

„Zu viel Hass im Herzen“

Das PDF-Dokument, von dem noch nicht geklärt ist, ob es tatsächlich echt ist, soll auf Englisch verfasst worden sein. Laut „Spiegel“ schrieb der ehemalige Schüler Gedanken wie in einem Tagebuch nieder. Er sei gedemütigt, ausgeraubt und gemobbt worden. Überhaupt sei er ein „hoffnungsloser 16-Jähriger mit viel zu viel Hass im Herzen“, heißt es. Er soll sich darin auch verächtlich gegenüber Frauen äußern, seine Mitmenschen beleidigen sowie antisemitische Aussagen treffen. Beleidigt würden auch Mitschülerinnen, Mitschüler und Lehrkräfte. Diese Details sprechen dafür, dass der Tatverdächtige das Schreiben tatsächlich verfasst hat.