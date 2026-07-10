Trinkwasser der Gemeinde mit Bakterien verschmutzt

Der Bürgermeister der Gemeinde Waldkirchen appelliert an die Bevölkerung, das Wasser aus der Leitung derzeit nicht zu trinken. Denn bei der letzten Testung sei eine Verunreinigung mit Bakterien festgestellt worden, deren Ursprung noch unklar sei. Im Hintergrund würde an einer Behebung des Problems gearbeitet.
Die letzte Trinkwasser-Untersuchung in der Gemeinde Waldneukirchen brachte ein unerfreuliches Ergebnis: Es wurden erhöhte Keimzahlen und Bakterien festgestellt. Zurzeit ist keine Trinkwassertauglichkeit gegeben, teilte Bürgermeister Karl Schneckenleitner am Donnerstag mit.
Arbeiten im Gang
Die Mitarbeiter des Wasserverbandes Kurbezirk Bad Hall seien im Einsatz, um das Problem so rasch wie möglich zu beseitigen. Schon am Donnerstag wurde mit Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten begonnen, parallel würden Mitarbeiter der LinzAG das Trinkwasser im Auftrag der Gemeinde chlorieren.
Kein Trinkwasser
Bürgermeister Karl Schneckenleitner appelliert an die Bevölkerung, das Wasser nicht zu trinken. „Wir arbeiten mit Geschäften zusammen. Bei der Gemeinde wird Wasser ausgegeben, um die Zeit zu überbrücken“, so der Ortschef.
Unbedingt abkochen
Will man doch Wasser aus der Leitung verwenden, sollte das unbedingt vorher mindestens drei Minuten abgekocht werden. Auch für das Zähneputzen oder für das Reinigen offener Wunden soll nur abgekochtes Leitungswasser oder Mineralwasser verwendet werden.
Ursache unbekannt
Zum Duschen, Baden und Händewaschen kann das Wasser ohne Einschränkung benutzt werden - genauso für die Toilette, Waschmaschine und Geschirrspüler. Die genaue Ursache für die Verunreinigung sei laut der Gemeinde noch nicht bekannt.
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