Sängerin Kim Gloss hatte dritte Brust-Operation

Drei Kinder, drei Brust-OPs! Kim Gloss (33) hat sich erneut unters Messer gelegt. Die Sängerin und Influencerin unterzog sich ihrer inzwischen dritten Brustoperation – und spricht jetzt offen über die Gründe, ihre Ängste und die unerwartet heftigen Schmerzen nach dem Eingriff.
Für Kim stand die Entscheidung offenbar schon länger fest. Nach der Geburt ihrer dritten Tochter Rosa im März fühlte sich die ehemalige DSDS-Kandidatin nicht mehr wohl in ihrem Körper.
Auf Instagram erklärte sie, dass die Schwangerschaften deutliche Spuren hinterlassen hätten. Dreimal habe sie rund 30 Kilogramm zu- und anschließend wieder abgenommen. Die Folge: erschlaffte Haut und Veränderungen an der Brust.
„Die Brustwarzen waren überhaupt nicht mehr symmetrisch“, verriet Kim. Deshalb entschied sie sich für eine Bruststraffung mit Versetzung der Brustwarzen. Gleichzeitig ließ sie ihre bisherigen Implantate gegen etwas größere austauschen.
In diesem Video erzählt Gloss die Details ihrer Brust-Operation:
Flug von Dubai nach Hamburg für den Eingriff
Für die Operation reiste Kim sogar extra von ihrer Wahlheimat Dubai nach Hamburg. Dort vertraute sie erneut dem Arzt, der bereits ihre früheren Brust-OPs durchgeführt hatte.
Vor dem Abflug war die Influencerin nach eigenen Angaben extrem nervös. Besonders schwer fiel ihr die Trennung von ihrer Familie. Von ihrer kleinen Tochter Rosa war sie bis dahin noch nie so lange getrennt gewesen.
Die emotionale Belastung war groß – und auch die Sorge vor dem Eingriff spielte eine Rolle.
Schock nach der OP: Starke Schmerzen in der Brust
Nach der Operation erlebte Kim dann etwas, das sie von ihren früheren Eingriffen nicht kannte.
Als sie aus der Narkose aufwachte, hatte sie nach eigenen Worten starke Schmerzen in der linken Brust. Zusätzlich kämpfte sie mit Schüttelfrost und Kreislaufproblemen, weil sie die Narkose diesmal schlechter vertragen hatte.
Eine Nacht blieb sie zur Beobachtung im Krankenhaus. Erst als am nächsten Morgen die Drainagen entfernt wurden, kam die Erleichterung.
Plötzlich seien die Schmerzen nahezu verschwunden gewesen. Offenbar hatte eine Drainage ungünstig gelegen und die Beschwerden verursacht.
Bereits die dritte Brust-OP
Für Kim Gloss ist es nicht die erste Schönheitsoperation an der Brust. Bereits 2015 ließ sie sich nach der Geburt ihrer Tochter Amelia die Brüste machen. Ein weiterer Eingriff folgte 2023 nach der Geburt ihrer Tochter Golda. Nun, nach Kind Nummer drei, entschied sie sich erneut für eine Korrektur.
Die Sängerin betont jedoch, dass es ihr nicht ausschließlich um größere Brüste gegangen sei. Vielmehr habe sie die Veränderungen nach den Schwangerschaften korrigieren lassen wollen, um sich wieder wohler in ihrem Körper zu fühlen.
Während über Schönheits-OPs immer wieder hitzig diskutiert wird, macht Kim aus ihrer Entscheidung kein Geheimnis: Für sie war der Eingriff ein Schritt zurück zu mehr Wohlbefinden und Selbstvertrauen.
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