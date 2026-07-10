Sängerin Kim Gloss hatte dritte Brust-Operation

Bereits die dritte Brust-OP

Für Kim Gloss ist es nicht die erste Schönheitsoperation an der Brust. Bereits 2015 ließ sie sich nach der Geburt ihrer Tochter Amelia die Brüste machen. Ein weiterer Eingriff folgte 2023 nach der Geburt ihrer Tochter Golda. Nun, nach Kind Nummer drei, entschied sie sich erneut für eine Korrektur.