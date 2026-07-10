Steiermark zerlegt Pass-Urteil für „Terror-Syrer“

Waffenverbot ist doch aufrecht

Besonders brisant ist ein weiterer Vorwurf. Das Gericht habe seine Entscheidung unter anderem darauf gestützt, dass das Waffenverbot gegen den Syrer bereits ausgelaufen sei. Laut Revision trifft genau das nicht zu: „Dieses wurde bereits im April 2026 bis 15. April 2031 verlängert.“ Das Land argumentiert deshalb, hätte das Gericht diesen Umstand gekannt, „hätte es von der Verleihung der Staatsbürgerschaft abgesehen.“ Deutlich wird die Landesregierung bei der Sicherheitsfrage. Das Gericht habe die Einschätzung des Staatsschutzes ignoriert, wonach „nicht vollends ausgeschlossen werden kann, dass von dem Betroffenen nach wie vor ein entsprechendes Gefährdungspotenzial ausgeht.“ Gerade deshalb überwiege aus Sicht des Landes das öffentliche Interesse am Schutz der Sicherheit klar gegenüber dem Interesse des Mannes an der Staatsbürgerschaft.