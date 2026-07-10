Deutscher Milliardär bringt Vorarlberger auf Palme

Gewaltiges Medienecho

Was für Wisser aber womöglich noch deutlich schmerzhafter ist: Der Fall hat mittlerweile auch in seiner Heimat ein gewaltiges Medienecho ausgelöst. „Deutscher Milliardär baut Villa auf Wanderweg“, titelte die mächtige „Bild“ am Donnerstag, garniert mit einem Foto der Mauer des Anstoßes und einem Porträtbild des fröhlich grinsenden Milliardärs. Das Lachen dürfte Wisser angesichts solcher Schlagzeilen vergangen sein. Ob er allerdings einlenken wird, darf bezweifelt werden. Den einer Schuld ist er sich nicht bewusst: Laut Jana Lorena Eggert, der Sprecherin der Familie Wisser, bestehe auf dem erworbenen Grundstück weiterhin ein öffentliches Wegerecht. Der Eigentümer dürfe aber entscheiden, wo der Weg auf seinem Grund verläuft. Es sei eine nur geringfügig abweichende Alternative geschaffen worden, um Wanderern „eine sichere und befestigte Strecke“ zu bieten. Zudem würden Luftaufnahmen belegen, dass der Weg auch früher schon mehrfach verlegt worden sei.