Jubiläum: 40 Jahre Landeshauptstadt St. Pölten

St. Pölten ist seit 40 Jahren das Zentrum des Bundeslandes Niederösterreich. Heute vor 40 Jahren gab der Landtag in Wien den Weg für die neue Landeshauptstadt an der Traisen frei.
Ein Beschluss, der bis heute nachwirkt und das Land geprägt hat: Am 10. Juli 1986, also am Tag genau vor 40 Jahren, wurde St. Pölten per Beschluss zur Landeshauptstadt Niederösterreichs ernannt. Und zwar nachdem die Bürger im Rahmen einer Befragung am 1. und 2. März 1986 sich dafür entschieden hatten, aus dem Schatten Wiens zu treten.
St. Pölten ist seitdem gewachsen und reift weit über das damalige Landhausviertel hinaus zu einer vielfältigen und modernen Metropole heran.
Bürgermeister Matthias Stadler
Der Slogan „Ein Land ohne Hauptstadt ist wie ein Gulasch ohne Saft“ dürfte gewirkt haben. Im Städte-Rennen setzte sich St. Pölten gegen Krems, Wiener Neustadt, Baden und Tulln durch. Dieses historische Jubiläum wurde heute, Freitag, mit einem Festakt in der Hochschule für Angewandte Wissenschaften St. Pölten gefeiert.
„Richtiger Schritt in die Zukunft“
Bundeskanzler Christian Stocker gratulierte ebenso wie Landtagspräsident Karl Wilfing. Bürgermeister Matthias Stadler betonte in seiner Festansprache: St. Pölten ist das lebendige Beispiel dafür, dass damals der erste Schritt in eine gute Zukunft gesetzt worden ist.“
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner betonte, dass die Beschlussfassung „eine Entscheidung mit Weitblick, für Eigenständigkeit, für eine eigene Landesidentität und für ein starkes Zentrum mitten in Niederösterreich war.“ Aus einer reinen Industriestadt sei eine moderne Landeshauptstadt geworden.
Es gibt Tage, die viel mehr sind als ein Jubiläum. Tage, an denen man erkennt, wie sehr eine mutige Entscheidung ein ganzes Land verändern kann.
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner
Gleichzeitig sei, erinnerten Stadler und Mikl-Leitner gemeinsam mit Alt-Landeshauptmann Erwin Pröll, eine enorme Entwicklung in den Landesvierteln gestartet worden: „Wir gehören inzwischen zu den Top-Regionen der Europäischen Union.“
Das Jubiläum wird das ganze Jahr über gefeiert. Heute und morgen, Samstag, unter anderem mit dem Straßenkunst-Festival „Bravissimo“.
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