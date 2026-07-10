Jubiläum: 40 Jahre Landeshauptstadt St. Pölten

Ein Beschluss, der bis heute nachwirkt und das Land geprägt hat: Am 10. Juli 1986, also am Tag genau vor 40 Jahren, wurde St. Pölten per Beschluss zur Landeshauptstadt Niederösterreichs ernannt. Und zwar nachdem die Bürger im Rahmen einer Befragung am 1. und 2. März 1986 sich dafür entschieden hatten, aus dem Schatten Wiens zu treten.