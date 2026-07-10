„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut meinte. Sie können adoptiert werden.
Die American-Staffordshire-Terrier-Hündin Suna (4 Jahre) sucht Menschen mit Hundeerfahrung. Sie hört brav auf ihre Bezugsperson, ist lernfreudig und bringt viel Potenzial mit – braucht aber auch klare Strukturen, konsequente Führung und Menschen, die ihr Orientierung geben. Mit anderen Hunden zeigt sie sich zumeist verträglich, kann sich im Spiel jedoch auch einmal stark hineinsteigern, weshalb ein Einzelplatz gesucht wird. Wer sich auf die schöne Hündin einlässt, bekommt auf jeden Fall eine loyale Begleiterin.
Tel.: 0732/247887.
Jonny (7 Jahre, am Foto) ist ein offener und menschenbezogener Kater, der auch neuen Situationen und Menschen aufgeschlossen begegnet. Er genießt Aufmerksamkeit und sucht aktiv den Kontakt. Auch Kinder sind kein Problem. Weil Jonny so an seinem Freund Jimmy hängt, werden die beiden nur gemeinsam vermittelt. Jimmy benötigt wegen eines Herzfehlers Medikamente. Gesucht wird ein verständnisvoller Besitzer.
Tel.: 0732/247887.
Maisie ist eine Kornnatter unbestimmten Geschlechts, die in einem Garten in Wels gefunden wurde. Sie sollte nun zu Menschen, die Freude an der Haltung von Schlangen haben. Kornnattern sind ruhige und spannende Tiere, die in ihrem Terrarium genügend Rückzugsmöglichkeiten und eine geeignete Temperatur vorfinden sollten. Wer schenkt Maisie eine neue Chance?
Tel.: 0732/247887.
Mischlingshündin Karma (2 Jahre, 3 Monate) ist ein richtiges Energiebündel mit ausgeprägtem Charakter. Sie sollte in ländlicher Umgebung unterkommen, weil sie der Trubel in einer Stadt sehr stresst. Bei Artgenossen reagiert sie oft sehr intensiv, weshalb ihre zukünftigen Besitzer hier standfest und hundeerfahren sein sollten. Tel.: 0732/247887.
August (7 Jahre) ist ein verschmuster Kater, der gerne Freigang nutzt. Obwohl er gerne kuschelt, schätzt er auch Ruhe und Rückzugsmöglichkeiten. Er wäre am besten in einem Zuhause aufgehoben, wo nicht viel Hektik und Trubel herrschen. Tel.: 0664/8485571.
Pika und Piku (beide 3 Jahre) suchen gemeinsam mit ihrem Freund Poki ein neues Zuhause. Nymphensittiche sind sehr soziale Tiere und sollten immer in einer Gruppe gehalten werden. Außerdem sollte ihnen eine große Voliere zum Fliegen zur Verfügung stehen. Tel.: 0732/247887.
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