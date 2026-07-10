„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Die American-Staffordshire-Terrier-Hündin Suna (4 Jahre) sucht Menschen mit Hundeerfahrung. Sie hört brav auf ihre Bezugsperson, ist lernfreudig und bringt viel Potenzial mit – braucht aber auch klare Strukturen, konsequente Führung und Menschen, die ihr Orientierung geben. Mit anderen Hunden zeigt sie sich zumeist verträglich, kann sich im Spiel jedoch auch einmal stark hineinsteigern, weshalb ein Einzelplatz gesucht wird. Wer sich auf die schöne Hündin einlässt, bekommt auf jeden Fall eine loyale Begleiterin.

Tel.: 0732/247887.