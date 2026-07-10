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Nach 130 Länderspielen

„Alles geopfert“: Ex-Bayern-Star macht nun Schluss

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
10.07.2026 14:53
Das Spiel im Sechszehntelfinale bei der Fußball-WM war für Sadio Mané das 130. und letzte ...
Das Spiel im Sechszehntelfinale bei der Fußball-WM war für Sadio Mané das 130. und letzte Länderspiel für Senegals Nationalteam.(Bild: AFP/FRAN SANTIAGO)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach dem bitteren Aus im Sechzehntelfinale bei der Fußball-WM ist Sadio Mané aus der senegalesischen Nationalmannschaft zurückgetreten. Der Ex-Bayern-München-Profi verabschiedete sich in einem Brief emotional von den Fans.

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Unter anderem zitierte die senegalesische Zeitung „Le Quotidien“ aus einem Abschiedsbrief. „Ihr sollt wissen, dass ich für diese Flagge alles geopfert habe. Ich habe mein Bestes gegeben und stets mit aller Kraft für unser Vaterland gekämpft“, schrieb der 34-Jährige und bedankte sich bei allen, die ihm in seiner Karriere beigestanden haben.

Und er schloss mit dem Satz: „Eure beständige Unterstützung war der Motor meines Erfolgs.“

Manés Bilanz: 130 Länderspiele und 54 Tore
Der Stürmer war bei der WM mit Senegal im Sechzehntelfinale mit 3:2 nach Verlängerung gegen Belgien ausgeschieden. Für Mané war es das 130. Länderspiel gewesen. Insgesamt schoss er  54 Tore. Bei der WM 2026 machte Mané vier Spiele, ihm gelang dabei eine Vorlage.

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Pläne für die Zukunft stehen
Er kündigte an, weiter für Senegals Fußball zu arbeiten. „Ich werde meine Erfahrung gerne in den Dienst der Nation stellen, sei es im Trainerstab, auf der Trainerbank oder in den Führungsgremien“, meinte er. Aktuell steht Mané noch bei Al-Nassr FC in Saudi-Arabien unter Vertrag.

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