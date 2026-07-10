„Alles geopfert“: Ex-Bayern-Star macht nun Schluss

Unter anderem zitierte die senegalesische Zeitung „Le Quotidien“ aus einem Abschiedsbrief. „Ihr sollt wissen, dass ich für diese Flagge alles geopfert habe. Ich habe mein Bestes gegeben und stets mit aller Kraft für unser Vaterland gekämpft“, schrieb der 34-Jährige und bedankte sich bei allen, die ihm in seiner Karriere beigestanden haben.