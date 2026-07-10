VW-Chaos nach Sparhammer: Jetzt sprechen die Chefs

Sparplan in Etappen

Doch für den Plan gab es am Donnerstag im Aufsichtsrat keine Mehrheit. 12 Stimmen waren gegen den Zukunftsplan, sieben dafür. Überhaupt wurde kein Beschluss gefasst. Daher möchte Blume seinen Sparplan jetzt in Etappen durchbringen, wie das deutsche „Handelsblatt“ am Freitag berichtete. Intern hieß es, dass vier Werke des Konzerns in Deutschland geschlossen werden könnten: Hannover, Emden, Zwickau und Neckarsulm. Darüber soll jetzt aber noch gar nicht abgestimmt worden sein.