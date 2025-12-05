Alpine A390: Angriff mit dem Elektroschocker

Gebaut in der Alpine-Heimat

Die A390 wird in Frankreich in der historischen Manufaktur der Marke in Dieppe hergestellt. Dafür durchläuft das Werk derzeit einen Wandel: Es wird zur Brücke in die Zukunft, sowohl was die Elektrifizierung betrifft als auch im Hinblick auf die Produktionsmengen. Die Motoren werden im Werk Cléon hergestellt, die Zellen und Module der Hochleistungsbatterien von Verkor in Dunkerque. Montiert wird in Douai. Die Alpine bleibt also durch und durch französisch, bis hin zu den exklusiven Reifen von Michelin und dem Audiosystem von Devialet.