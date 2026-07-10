Real Madrid in Klagenfurt: Tickets und Anpfiff fix

Gegen Milan war‘s ausverkauft

Die Rückkehr der Königlichen weckt Erinnerungen an den letzten Auftritt von Real Madrid in Klagenfurt. Bereits vor wenigen Jahren gastierte der spanische Rekordmeister zum Testspiel gegen Milan (0:0) am Wörthersee. Die Begegnung war innerhalb kürzester Zeit restlos ausverkauft und lockte zehntausende Fußballfans nach Kärnten. Auch für das diesjährige Duell wird aufgrund der internationalen Strahlkraft beider Vereine eine große Nachfrage erwartet.