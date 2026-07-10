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Real Madrid in Klagenfurt: Tickets und Anpfiff fix

Kärnten
10.07.2026 14:34
Vinicius Junior
Vinicius Junior(Bild: AP/Manu Fernandez)
Porträt von Claudio Trevisan
Von Claudio Trevisan

„Krone“-Leser wussten es wieder einmal schon vorab. Jetzt ist es auch ganz offiziell! Die „Königlichen“ von Real Madrid kehren an den Wörthersee zurück: Cheftrainer José Mourinho trifft bei seinem Comeback bei den „Königlichen“ auf Serie-A-Klub Fiorentina – alle Infos zum Ticketverkauf und der Anpfiffzeit gibt die Organisationsfirma „Onside Sports“ hier bekannt. 

 

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Kärnten freut sich auf den Fußball-Kracher! Am 1. August trifft Real Madrid im Wörthersee-Stadion auf Serie-A-Klub Fiorentina. Anpfiff des Test-Hits ist um 18 Uhr.

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Ticketverkauf
Der Ticketverkauf startet exklusiv über www.testspiele.at am 15. Juli um 12 Uhr.

Gegen Milan war‘s ausverkauft
Die Rückkehr der Königlichen weckt Erinnerungen an den letzten Auftritt von Real Madrid in Klagenfurt. Bereits vor wenigen Jahren gastierte der spanische Rekordmeister zum Testspiel gegen Milan (0:0) am Wörthersee. Die Begegnung war innerhalb kürzester Zeit restlos ausverkauft und lockte zehntausende Fußballfans nach Kärnten. Auch für das diesjährige Duell wird aufgrund der internationalen Strahlkraft beider Vereine eine große Nachfrage erwartet.

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Mourinho kehrt zurück
Ein besonderes Augenmerk gilt auf Startrainer José Mourinho, der nach seiner Rückkehr zu Real Madrid in Klagenfurt sein Debüt als Cheftrainer der Königlichen feiern wird. Erst kürzlich betonte der Portugiese erneut die enorme Bedeutung der Saisonvorbereitung und welchen Stellenwert Vorbereitungsspiele für ihn besitzen:

Fiorentina-Cheftrainer Fabio Grosso gewann 2006 den WM-Titel mit Italien.
Fiorentina-Cheftrainer Fabio Grosso gewann 2006 den WM-Titel mit Italien.(Bild: AP/LUCA BRUNO)

„Wünsche mir, dass alle verlieren“
„Wollt ihr die Wahrheit wissen? Ich wünsche mir, dass die Spieler von Real Madrid bei der WM verlieren und in den Urlaub fahren. Denn ich will die Jungs zur Saisonvorbereitung zurückhaben.“

Fiorentina kommt mit Tradition
Entsprechend dürfen sich die Zuschauer auf eine Partie freuen, die weit mehr als ein gewöhnliches Freundschaftsspiel darstellt. Mit Real Madrid gastiert der erfolgreichste Verein Europas erneut in Kärnten. Gegner ist mit der Fiorentina einer der traditionsreichsten Klubs Italiens. 

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„Onside Sports“ organisiert
Organisiert wird die Begegnung von „Onside Sports“, der führenden europäischen Agentur für internationale Fußball-Testspiele und Trainingslager.

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