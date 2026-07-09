Spott nach Aus: „Er hat sich ganze WM geschont!“

„Man ruht sich nach der Karriere aus“

„Er hat sich die gesamte Weltmeisterschaft geschont“, schimpft etwa Weltmeisterin Sydney Leroux. Ex-Nationalspielerin Carli Lloyd meint, sie habe „in diesem Spiel und eigentlich während der gesamten Weltmeisterschaft nicht genug von ihm gesehen“. Und sie legt nach: „Man ruht sich aus, wenn die aktive Spielerkarriere vorbei ist.“