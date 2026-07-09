Spott nach Aus: „Er hat sich ganze WM geschont!“

Gnadenlose Abrechnung! Nach dem WM-Aus von Gastgeber USA muss Starspieler Christian Pulisic heftige Kritik einstecken.
1:4 im Achtelfinale gegen Belgien – an ihre bisher gezeigten Leistungen konnten die USA nicht anschließen. Damit war der Traum vom ganz großen Coup geplatzt. „Am Ende hat es einfach nicht gereicht. Wir waren nicht gut genug“, war Pulisic geknickt.
Beim US-Sender Fox meinte der 27-Jährige schließlich, er habe nun „Zeit zum Ausruhen“. Eine Aussage, die für Wirbel sorgt.
„Man ruht sich nach der Karriere aus“
„Er hat sich die gesamte Weltmeisterschaft geschont“, schimpft etwa Weltmeisterin Sydney Leroux. Ex-Nationalspielerin Carli Lloyd meint, sie habe „in diesem Spiel und eigentlich während der gesamten Weltmeisterschaft nicht genug von ihm gesehen“. Und sie legt nach: „Man ruht sich aus, wenn die aktive Spielerkarriere vorbei ist.“
Legende Landon Donovan spricht im Podcast „Unfiltered Soccer“ von „enttäuschenden“ WM-Auftritten von Pulisic, der gegen Belgien in der 59. Minute angeschlagen ausgewechselt wurde. Heftiger Gegenwind für den Milan-Star – doch der freut sich nun einmal auf die Erholung …
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