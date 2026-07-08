Nummer 1 traut dem „kleinen Nadal“ noch Großes zu

„Maxi ist unglaublich druckresistent und wächst bei den größten Spielen am meisten über sich hinaus“, sagt die rot-weiß-rote Nummer eins im Rollstuhltennis Nico Langmann. Der 29-jährige Wiener hatte am Sonntag im Finale der Staatsmeisterschaften in Oberpullendorf erstmals das Nachsehen gegen Maxi Taucher, den 18-jährigen Hohenemser, der sich anschickt, die Rollstuhltenniswelt zu erobern. „Er ist aber auch enorm stabil für sein Alter, hat nur wenige Einbrüche und macht keine dummen Sachen. Maxi produziert dauerhaft Druck und ist für mich so ein kleiner Rafael Nadal!“