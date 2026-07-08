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Viel Lob für Taucher

Nummer 1 traut dem „kleinen Nadal“ noch Großes zu

Tennis
08.07.2026 18:30
Maxi Taucher gilt als größte Hoffnung im heimischen Rollstuhltennis.
Maxi Taucher gilt als größte Hoffnung im heimischen Rollstuhltennis.(Bild: GEPA)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Die Staatsmeisterschaften im Rollstuhltennis endeten mit einer faustdicken Überraschung! Erstmals konnte sich der erst 18-jährige Vorarlberger Maxi Taucher gegen Topfavorit Nico Langmann durchsetzen und sich den Titel holen. Die „Krone“ fragte jetzt beim Wiener nach, was den Ländle-Youngster und sein Umfeld auszeichnet und wo er ihn in Zukunft sieht.

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„Maxi ist unglaublich druckresistent und wächst bei den größten Spielen am meisten über sich hinaus“, sagt die rot-weiß-rote Nummer eins im Rollstuhltennis Nico Langmann. Der 29-jährige Wiener hatte am Sonntag im Finale der Staatsmeisterschaften in Oberpullendorf erstmals das Nachsehen gegen Maxi Taucher, den 18-jährigen Hohenemser, der sich anschickt, die Rollstuhltenniswelt zu erobern. „Er ist aber auch enorm stabil für sein Alter, hat nur wenige Einbrüche und macht keine dummen Sachen. Maxi produziert dauerhaft Druck und ist für mich so ein kleiner Rafael Nadal!“

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