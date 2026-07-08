Nach Flammeninferno: Familie steht vor dem Nichts

Ein verheerender Brand zerstörte am Vögelsberg über Wattens im Tiroler Unterinntal das Wohnhaus und die Autos einer vierköpfigen Familie mit zwei Kleinkindern. Dem Ehepaar und den Kindern blieb nur, was sie am Leib trugen. Vorerst fanden sie bei Verwandten ein Dach über dem Kopf.
Bei der Anfahrt ins Gerätehaus am Dienstag gegen 23.15 Uhr war dem Wattener Feuerwehrkommandanten Martin Schrott bereits klar, dass in Vögelsberg (Ortsteil von Wattens) auf rund 1200 Metern Höhe eine schier unlösbare Aufgabe auf die Einsatzkräfte wartete. „Der Feuerschein ließ das Schlimmste vermuten“, schildert Schrott im Gespräch mit der „Krone“. Daher alarmierte er auch umgehend den Feuerwehrabschnitt Wattens nach.
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