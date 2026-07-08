Nach Flammeninferno: Familie steht vor dem Nichts

Bei der Anfahrt ins Gerätehaus am Dienstag gegen 23.15 Uhr war dem Wattener Feuerwehrkommandanten Martin Schrott bereits klar, dass in Vögelsberg (Ortsteil von Wattens) auf rund 1200 Metern Höhe eine schier unlösbare Aufgabe auf die Einsatzkräfte wartete. „Der Feuerschein ließ das Schlimmste vermuten“, schildert Schrott im Gespräch mit der „Krone“. Daher alarmierte er auch umgehend den Feuerwehrabschnitt Wattens nach.