Auch Kostjuk und Noskova ziehen ins Halbfinale ein

Noskova erstmals in Wimbledon-Halbfinale

Für Noskova, in der Weltrangliste als Zwölfte Nachbarin von Kostjuk, ist es der erstmalige Einzug in die Vorschlussrunde eines der vier wichtigsten Tennis-Turniere. Das war Kostjuk Anfang Juni erstmals gelungen, sie musste sich bei den French Open der späteren Turniersiegerin Mirra Andrejewa mit 1:6,3:6 geschlagengeben. Im anderen Halbfinale stehen sich US-Star Coco Gauff und die Tschechin Karolina Muchova gegenüber.