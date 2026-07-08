Olav Kooij siegt bei erster Massensprint-Ankunft!

Über 30 Grad Celsius warm und schwül

Nach vier schweren Tagen zum Start war es das erste Teilstück, das auf die Sprinter ausgerichtet war. Nach der extremen Hitze am Vortag war es etwas kühler, aber immer noch deutlich über 30 Grad Celsius warm und schwül. Der französische Ausreißer Baptiste Veistroffer, der unmittelbar nach dem Start attackiert hatte, wurde kurz vor dem Ziel eingefangen. Nach einem Sturz knapp fünf Kilometer vor dem Ende gestaltete sich das Finale hektisch, nur eine kleinere Gruppe fuhr schließlich zusammen auf die Zielgerade zu.