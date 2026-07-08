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Tour de France 2026

Olav Kooij siegt bei erster Massensprint-Ankunft!

Sport-Mix
08.07.2026 18:35
Olav Kooij
Olav Kooij(Bild: AP/Thibault Camus)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der niederländische Radprofi Olav Kooij hat am Mittwoch die fünfte Etappe der Tour de France für sich entschieden!

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Der Fahrer vom Team Decathlon setzte sich im flachen Teilstück über 158 Kilometer in Pau im Sprint des Feldes vor dem Deutschen Max Kanter und dem Belgier Tim Merlier durch. Das Gelbe Trikot des Gesamtführenden bleibt auf den Schultern von Torstein Träen. Der Norweger führt die Gesamtwertung weiterhin 28 Sekunden vor dem Amerikaner Sean Quinn an.

Über 30 Grad Celsius warm und schwül
Nach vier schweren Tagen zum Start war es das erste Teilstück, das auf die Sprinter ausgerichtet war. Nach der extremen Hitze am Vortag war es etwas kühler, aber immer noch deutlich über 30 Grad Celsius warm und schwül. Der französische Ausreißer Baptiste Veistroffer, der unmittelbar nach dem Start attackiert hatte, wurde kurz vor dem Ziel eingefangen. Nach einem Sturz knapp fünf Kilometer vor dem Ende gestaltete sich das Finale hektisch, nur eine kleinere Gruppe fuhr schließlich zusammen auf die Zielgerade zu.

Am Donnerstag folgt in den Pyrenäen die erste schwere Bergetappe mit der ersten Bergankunft dieser 113. Frankreich-Rundfahrt.

Das Ergebnis der 5. Etappe:
1. Olav Kooij (NED) Decathlon 3:29:07 Std.
2. Max Kanter (GER) Astana
3. Tim Merlier (BEL) Soudal – alle gleiche Zeit
Weiters:
61. Felix Großschartner (AUT) UAE +14 Sek.
122. Marco Haller (AUT) Tudor +2:05

Der Stand in der Gesamtwertung:
1. Torstein Traeen (NOR) Uno 16:32:07 Std.
2. Sean Quinn (USA) EF +28 Sek.
3. Mathias Vacek (CZE) Lidl +3:50 Min.
Weiters:
43. Felix Großschartner (AUT) UAE +28:01
180. Marco Haller (AUT) Tudor +1:21:28 Std.

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