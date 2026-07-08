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Promis im Modefieber

Marmorbrüste und Nippel-Krallen sorgen für Staunen

Star-Style
08.07.2026 18:00
Bei den Haute-Couture-Schauen in Paris sorgten die Promis für modische Hingucker.
Bei den Haute-Couture-Schauen in Paris sorgten die Promis für modische Hingucker.(Bild: Krone-Collage/PPS/www.PPS.at, Viennareport)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Wenn die Fashion Week ruft, reisen die Stars in Scharen nach Paris, um die neuesten Haute-Couture-Kreationen der Designer nicht nur zu bewundern, sondern auch selbst zu präsentieren. Wir haben die aufsehenerregendsten Promi-Styles der letzten Tage gesammelt!

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Bei Emma Corrins Look wusste man Anfang der Woche einfach nicht, wo man zuerst hinschauen sollte. Denn die Schauspielerin erschien zur Schau von Schiaparelli in einer bunt gefiederten, kurzen Jacke samt Feder-Stehkragen. 

Und als wäre das nicht schon genug Extravaganz für ein Outfit, waren an dem Designerstück auch noch große Krallen befestigt – und das nicht nur am Rücken, sondern auch an einer pikanten Stelle am Vorderteil des Hingucker-Stücks!

Emma Corrin war unter der extravaganten Federjacke von Schiaparelli fast nicht zu erkennen.
Emma Corrin war unter der extravaganten Federjacke von Schiaparelli fast nicht zu erkennen.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Highlight des Looks: die Krallen-Nippel, die aus Corrins Dekolleté hervorzuwachsen schienen.
Highlight des Looks: die Krallen-Nippel, die aus Corrins Dekolleté hervorzuwachsen schienen.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Rapperin als Marmorstatue
Ein Meisterwerk der Illusion war hingegen Cardi Bs Outfit, das sie bei der Schau von Rahul Mishra präsentierte.

Denn das weiße Kleid, das mit funkelnden Perlen bestickt und mit einem auffälligen Schattenmotiv im Brustbereich sowie einer raffinierten Drapierung im Trompe-l‘œil-Stil versehen war, ließ die Rapperin wie eine Marmorstatue erscheinen.

Tatsächlich ließ sich der Designer bei seinen neuen Kreationen von Devi-Statuen inspirieren – Sinnbilder weiblicher Kraft und Göttlichkeit im Hinduismus. 

Cardi B sorgte mit diesem Hingucker-Look für Aufsehen.
Cardi B sorgte mit diesem Hingucker-Look für Aufsehen.(Bild: Viennareport)

„Nackte Tatsachen“ gab es übrigens auch beim Schiaparelli-Outfit von Chiara Ferragni. Die italienische Mode-Influencerin war aber keinesfalls hüllenlos zur Fashion Show gekommen, sondern spielte in Schwarz und Grau mit der Fantasie der Mode-Fans. 

Chiara Ferragni setzte ebenfalls auf eine optische Illusion und zeigte „nackte Tatsachen“.
Chiara Ferragni setzte ebenfalls auf eine optische Illusion und zeigte „nackte Tatsachen“.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Von Swifts Brautkleid inspiriert?
Direkt von der Märchenhochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce kam Sabrina Carpenter zur Fashion Week nach Paris.

Ob die Sängerin etwa bei ihrem Dior-Outfit vom Brautlook ihrer Kollegin inspiriert wurde? Denn Carpenter trug ein weißes Spitzendress mit Blütenspitze und floralen Details, das gut und gerne auch als Brautkleid durchgehen könnte ...

Sabrina Carpenter trug bei der Schau von Dior ein weißes Kleid mit floraler Spitze.
Sabrina Carpenter trug bei der Schau von Dior ein weißes Kleid mit floraler Spitze.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Ob sich die Sängerin bei ihrem Look etwa von Taylor Swifts Brautkleid inspirieren ließ?
Ob sich die Sängerin bei ihrem Look etwa von Taylor Swifts Brautkleid inspirieren ließ?(Bild: PPS/www.PPS.at)

Auch Promi-Männer bewiesen Stilgefühl
Übrigens bewiesen nicht nur die Promi-Damen, dass sie absolutes Stilgefühl besitzen. So zeigte sich etwa Schauspieler Pedro Pascal bei Chanel im maritimen Sommer-Look, während Musiker Bad Bunny im buttergelben Anzug mit goldener Krawatte nicht cooler ausschauen hätte können.

Pedro Pascal setzte auf einen maritimen Sommerlook.
Pedro Pascal setzte auf einen maritimen Sommerlook.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Bad Bunny machte im buttergelben Anzug eine gute Figur.
Bad Bunny machte im buttergelben Anzug eine gute Figur.(Bild: PPS/www.PPS.at)
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Hier gibt‘s noch mehr aufregende Promi-Looks aus Paris zum Durchklicken:

Noch bis Freitag dreht sich in Paris übrigens alles nur ums Thema Mode. Doch nach der Fashion Week ist vor der Fashion Week: Schon im September zeigen die Modehäuser in Paris nämlich ihre Sommer-Kollektionen für das nächste Jahr.

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