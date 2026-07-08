Zoo bringt „Emil“-Artgenossen in Wildnis zurück

Artenschutz verbindet Europa

„Beide Projekte zeigen eindrucksvoll, wie wichtig die internationale Zusammenarbeit im modernen Artenschutz ist“, sagt Zoodirektor Dr. André Stadler. Seit vielen Jahren beteiligt sich der Alpenzoo an europäischen Erhaltungszuchtprogrammen. Ziel ist es, bedrohte Tierarten nicht nur vor dem Aussterben zu bewahren, sondern sie wieder dort anzusiedeln, wo sie einst zu Hause waren. Über diese Arbeit informiert seit Kurzem auch der neue Artenschutz-Pavillon des Zoos.