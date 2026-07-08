Nichten missbraucht? Onkel vermutet eine Intrige

„Ich hab‘ dich lieb“

„Es gibt keine unmittelbaren Zeugen! Als angeblicher Beweis wurde nur eine einzige Seite aus einem Tagebuch vorgelegt“, sagt Wappel. „Keiner weiß, wann diese geschrieben wurde. Und der Rest? Man hat verweigert, diesen herauszugeben.“ Außerdem habe es zwischen Nichten und Onkel auch nach 2019 regen Schriftverkehr auf WhatsApp gegeben. „Mehrmals haben sie ihm geschickt: Ich hab‘ dich lieb.“ Und was den 19. Geburtstag betrifft: „Da war mein Mandant bis 17.30 Uhr nachweislich in der Berufsschule, wurde dort von seinem Vater abgeholt und nach Hause gebracht.“