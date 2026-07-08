Jobverlust, Krankheit, Scheidung: Plötzlich pleite

Ein Handyvertrag mit 16 Jahren, ein gescheitertes Nagelstudio mit 18: Bianca P. tappte früh in die Schuldenfalle. Ihre Mutter kämpfte mit Alkohol, die Tochter unterschrieb schon als Kind deren Verträge. Psychische und körperliche Probleme machten reguläre Arbeit lange unmöglich.

Heute ist die Wienerin 32 Jahre alt, rund 30.000 Euro Verbindlichkeiten lasten noch auf ihr. Seit 2021 wird sie von der FSW Schuldenberatung begleitet. Ihr großes Ziel bleibt eine Ausbildung zur Sozialpädagogin.