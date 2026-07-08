Jobverlust, Krankheit, Scheidung: Plötzlich pleite

Schulden treffen nicht nur Menschen ohne Maß und Ziel, sondern auch Kranke, Witwen und Alleinerzieherinnen. Wir zeigen echte Fälle und erklären, wie Betroffene rechtzeitig gegensteuern und zurück in ein geordnetes Leben finden.
Ein Handyvertrag mit 16 Jahren, ein gescheitertes Nagelstudio mit 18: Bianca P. tappte früh in die Schuldenfalle. Ihre Mutter kämpfte mit Alkohol, die Tochter unterschrieb schon als Kind deren Verträge. Psychische und körperliche Probleme machten reguläre Arbeit lange unmöglich.
Heute ist die Wienerin 32 Jahre alt, rund 30.000 Euro Verbindlichkeiten lasten noch auf ihr. Seit 2021 wird sie von der FSW Schuldenberatung begleitet. Ihr großes Ziel bleibt eine Ausbildung zur Sozialpädagogin.
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