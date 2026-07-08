Merz lobt Trumps Verhalten bei NATO-Gipfel

Obwohl er zuvor gegen die NATO-Partner gewettert hatte, hat sich US-Präsident Donald Trump am Ende der Beratungen in Ankara wieder versöhnlich gezeigt. „Wir wollen bei Ihnen bleiben. Es war ein großartiges Treffen. In diesem Raum war viel Liebe, viel Eintracht“, sagte Trump.
Auch von Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gab es Lob für den US-Präsidenten. Er habe „kein Meckern“ Trumps an die Adresse der Verbündeten gehört, sagte etwa Macron. Der US-Präsident habe die gesamte Zeit an den Beratungen teilgenommen und auch bei den Beiträgen kleinerer Mitgliedstaaten aufmerksam zugehört, befand wiederum Merz. Zudem habe Trump in seinem finalen Statement den Satz gesagt: „There is a feeling of love in the air“ („Es liegt ein Gefühl von Liebe in der Luft“).
Die Atmosphäre sei auch zwischen Trump und Meloni „angeregt und freundlich“ gewesen, hieß es aus deutschen Regierungskreisen. Der US-Präsident und die italienische Ministerpräsidentin hatten sich in den vergangenen Wochen eine heftige Auseinandersetzung in den sozialen Medien geliefert. Auslöser war die Behauptung des US-Präsidenten, Meloni habe ihn beim G7-Gipfel im französischen Évian um ein Foto mit ihm angefleht. Meloni bezeichnete dies als „völlig erfunden“. Die jüngste Äußerung Trumps über Meloni lautet aber: „Ich finde sie eigentlich nett.“
Ehepaar Merz plauderte mit Trump
Auch das Verhältnis zwischen Merz und Trump hatte sich wegen der Kritik des deutschen Kanzlers am Iran-Krieg abgekühlt. Das hielt Merz aber nicht davon ab, am Dienstagabend beim Dinner zum NATO-Gipfelauftakt mit dem US-Präsidenten zu plaudern. Auch Charlotte Merz war dabei. Sie und ihr Ehemann hätten sich „weitgehend den gesamten Abend“ über politische und private Themen mit Trump unterhalten, hieß es aus deutschen Regierungskreisen. Mit am Tisch saßen auch der Gastgeber, Präsident Recep Tayyip Erdogan, NATO-Generalsekretär Mark Rutte und Meloni.
Serviert wurden im prunkvollen Präsidentenpalast Erdogans unter anderem Rinderrippchen sowie Seebarsch mit Artischocken und Weinblättern. Trump war bereits vor dem Dinner von Erdogan zu einem bilateralen Gespräch empfangen worden. Der NATO-Gipfel hat mit einer Abschlusserklärung geendet, in der sich die Verbündeten zu gemeinsamer Verteidigung und zu weiterer Unterstützung der Ukraine bekennen. Russland wird in der Erklärung als „langfristige Bedrohung“ eingestuft.
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