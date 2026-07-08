Merz lobt Trumps Verhalten bei NATO-Gipfel

Ehepaar Merz plauderte mit Trump

Auch das Verhältnis zwischen Merz und Trump hatte sich wegen der Kritik des deutschen Kanzlers am Iran-Krieg abgekühlt. Das hielt Merz aber nicht davon ab, am Dienstagabend beim Dinner zum NATO-Gipfelauftakt mit dem US-Präsidenten zu plaudern. Auch Charlotte Merz war dabei. Sie und ihr Ehemann hätten sich „weitgehend den gesamten Abend“ über politische und private Themen mit Trump unterhalten, hieß es aus deutschen Regierungskreisen. Mit am Tisch saßen auch der Gastgeber, Präsident Recep Tayyip Erdogan, NATO-Generalsekretär Mark Rutte und Meloni.