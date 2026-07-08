Haaland-Wahnsinn: „Krone“ geht um die ganze Welt

Knapp 2000 Geschichten bisher rund um die WM auf Sportkrone.at, ungefähr 700 Seiten WM-Extra-Berichterstattung in der Zeitung, über 1000 Clips und Reels für Social Media. Ein siebenköpfiges „Krone“-Reporter-Team berichtet auf allen Kanälen aus den USA, über 30 Redakteure kümmern sich im Wiener Newsroom rund um die Uhr um die WM. Die „Krone“ liefert bei der Endrunde der Rekorde die umfangreichste Berichterstattung aller Zeiten. Während andere Medien vermehrt auf austauschbare Agentur-Geschichten und Künstliche Intelligenz bauen, sind die „Krone“-Redakteure hautnah am Geschehen dran und setzen auf Lokalkolorit.