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Haaland-Wahnsinn: „Krone“ geht um die ganze Welt

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
08.07.2026 18:01
 „Krone“-Redakteur Christian Reichel (Mitte) ist im USA-Einsatz. Sein Video von Erling Haaland ...
 „Krone“-Redakteur Christian Reichel (Mitte) ist im USA-Einsatz. Sein Video von Erling Haaland geht um die ganze Welt.(Bild: Krone-Collage/AP/Getty Images, Krone)
Porträt von Peter Moizi
Von Peter Moizi

Die „Krone“ geht um die ganze Welt. Das Social-Media-Video von Fußball-Redakteur Christian Reichel, das Erling Haaland mit Vinicius Junior zeigt, wurde bisher knapp 13 (!) Millionen Mal geklickt. Auch eine Umarmung mit Haaland gab’s.

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Knapp 2000 Geschichten bisher rund um die WM auf Sportkrone.at, ungefähr 700 Seiten WM-Extra-Berichterstattung in der Zeitung, über 1000 Clips und Reels für Social Media. Ein siebenköpfiges „Krone“-Reporter-Team berichtet auf allen Kanälen aus den USA, über 30 Redakteure kümmern sich im Wiener Newsroom rund um die Uhr um die WM. Die „Krone“ liefert bei der Endrunde der Rekorde die umfangreichste Berichterstattung aller Zeiten. Während andere Medien vermehrt auf austauschbare Agentur-Geschichten und Künstliche Intelligenz bauen, sind die „Krone“-Redakteure hautnah am Geschehen dran und setzen auf Lokalkolorit.

(Bild: Krone)
Wochenlang für Sie in den USA im Einsatz: Die „Krone“-WM-Cowboys Peter Moizi und Sepp Pail
Wochenlang für Sie in den USA im Einsatz: Die „Krone“-WM-Cowboys Peter Moizi und Sepp Pail(Bild: Krone KREATIV / Sepp Pail)

„Ich habe nach Norwegens Sieg gegen Brasilien über zwei Stunden in der Mixed-Zone auf Erling Haaland gewartet“, schildert „Fußball-Papst“ Christian Reichel, „dann erschien er in Badeschlapfen und plauderte locker drauflos.“

13 Millionen Aufrufe
Vinicius Junior kam vorbei, gratulierte mit einer Umarmung Haaland zum Sieg, Reichel filmte die emotionale Szene, um das Video auf die Instagram-Seite von Sportkrone.at zu posten. Bilder, die um die Welt gingen. Das Reel des „Krone“-Reporters wurde knapp 13 (!) Millionen Mal geklickt, mit einer halben Million Herzen geliked. „Die meisten davon kamen aus Brasilien“, erklärt Reichel das Rekord-Video, „unfassbar, wie schnell sich so eine Geschichte in der heutigen Welt verbreiten kann.“

Hier können Sie das inzwischen weltberühmte Video sehen:

Folgen Sie unseren Storys auch in der Sportkrone-App, auf Instagram und sportkrone.at!

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