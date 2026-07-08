Gewitter vorbei: Jetzt wird’s richtig angenehm

Nach einem teils ziemlich unbeständigen Tag mit Schauern und Gewittern kehrt am Mittwochabend in vielen Regionen wieder Ruhe ein. Wer den Tag noch draußen ausklingen lassen möchte, hat heute also deutlich bessere Chancen als noch am Nachmittag.
Vor allem nach den ganzen Regenschauern und Gewittern lockert sich der Himmel vielerorts wieder auf. Die Sonne zeigt sich in manchen Regionen noch einmal, bevor sie untergeht. Nur im Bergland sind vereinzelt kurze Schauer möglich, insgesamt beruhigt sich das Wetter aber spürbar.
Maximal 18 Grad in der Nacht
In der Nacht bleibt es dann überwiegend trocken. Der Wind lässt nach und die Temperaturen gehen auf angenehme elf bis 18 Grad zurück.
Wo es am Abend noch vereinzelt regnen könnte, sehen Sie in unserer interaktiven Regenkarte:
Donnerstag wird sommerliche warm
Der Donnerstag startet dann vielerorts sonnig und freundlich. Im Tagesverlauf bilden sich vor allem über den Bergen wieder einige Quellwolken, örtlich sind am Nachmittag einzelne Schauer oder Gewitter möglich. Dazwischen bleibt es aber oft trocken und mit 24 bis 31 Grad wird es wieder angenehm sommerlich.
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