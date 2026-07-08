Schlechte Noten und die Suche nach Sepp Schellhorn

Von Brillanz sind die Mitglieder der Vorarlberger Landesregierung weit entfernt. Das dürfte spätestens nach einem Blick auf den Nettofinanzierungssaldo klar sein. Das Rechnungsjahr 2025 wurde mit einem fetten Minus in Höhe von 143 Millionen Euro abgeschlossen. Daran änderten auch die schönen Reden von Veronika Marte (ÖVP) und Markus Klien (FPÖ) nichts.

In der Generaldebatte zum Rechnungsabschluss lobten die beiden Klubobleute der Regierungsparteien die Tatsache, dass das Ergebnis um 77 Millionen Euro besser ausgefallen war als erwartet. Sie lobten das Bemühen, Geld einzusparen, und priesen zugleich diverse Investitionen sowie die exzellente Arbeit ihrer Regierungsmitglieder.