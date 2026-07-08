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Sommergenusswochen

Restaurants laden zur „Neuen Wiener Sommerfrische“

Kulinarik
08.07.2026 18:00
Von links nach rechts: Thomas Lenger (Genuss & Reisen), Marcel Ruhm (DiningRuhm) , Romana ...
Von links nach rechts: Thomas Lenger (Genuss & Reisen), Marcel Ruhm (DiningRuhm) , Romana Persico (Litus Group), Franz Bernthaler (Culinarius Gruppe) & Christian Domschitz (Restaurant Vestibül)(Bild: Culinarius/APA-Fotoservice/Richard Tanzer)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Wien zeigt sich diesen Sommer von seiner genussvollen Seite: Im Rahmen der „Neuen Wiener Sommerfrische“ laufen derzeit die Sommergenusswochen, die noch bis 12. Juli zum kulinarischen Entdecken einladen. Mehr als 65 Restaurants in Wien und Umgebung servieren besondere Menüs und bieten die Gelegenheit, neue Geschmackserlebnisse und unvergessliche Genussmomente zu erleben. Als besonderes Schmankerl verlost die „Krone“ drei Dinner für je zwei Personen. Einfach mitmachen und mit etwas Glück gewinnen! 

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Noch bis 12. Juli beteiligen sich mehr als 65 Restaurants in Wien und Umgebung an den Sommergenusswochen. Die teilnehmenden Betriebe bieten eigens zusammengestellte Menüs zu Fixpreisen an und geben Gästen die Möglichkeit, sowohl neue Restaurants als auch etablierte Lokale kennenzulernen.

Zu den Neuzugängen zählt heuer das Rascal, die Brasserie im historischen Gebäude der Alten Post in der Wiener Innenstadt. Das Restaurant verbindet österreichische Küche mit internationalen Einflüssen und ist erstmals Teil der Sommergenusswochen. Ebenfalls neu dabei ist das MERK & WÜRDIG, das das Angebot der Aktionswoche ergänzt.

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Mit der „Neuen Wiener Sommerfrische“ wollen wir zeigen, dass man für besondere Genussmomente nicht verreisen muss.

Franz Bernthaler, Geschäftsführer der Culinarius Gruppe.

„Die Sommergenusswochen sind der kulinarische Höhepunkt dieser Idee. Sie zeigen, wie vielfältig die Gastronomie in Wien und Umgebung ist, und bieten Gästen die Möglichkeit, Restaurants und Haubenlokale mit eigens zusammengestellten Menüs zu Fixpreisen kennenzulernen“, so Franz Bernthaler, Geschäftsführer der Culinarius Gruppe.

Die Sommergenusswochen sind Teil der Initiative „Neue Wiener Sommerfrische“, die den Fokus auf ...
Die Sommergenusswochen sind Teil der Initiative „Neue Wiener Sommerfrische“, die den Fokus auf Freizeit- und Genusserlebnisse in Wien während der Sommermonate legt.(Bild: Culinarius/APA-Fotoservice/Richard Tanzer)

Die Sommergenusswochen richten sich an Gäste, die die gastronomische Vielfalt der Region entdecken möchten – vom Abendessen im Schanigarten bis zum Besuch eines Haubenrestaurants. Die Aktion läuft noch bis einschließlich 12. Juli.

Preise

Die teilnehmenden Restaurants bieten während der Aktionswoche spezielle Mittagsmenüs ab 19,90 Euro sowie Abendmenüs ab 39,50 Euro an. In Haubenrestaurants erhöht sich der Preis je nach Auszeichnung – bei Mittagsmenüs um 5 Euro, bei Abendmenüs um 10 Euro pro zusätzlicher Haube.

Alle teilnehmenden Betriebe im Überblick: https://gastro.news/events/genusswoche

Nach Angaben der Veranstalter zählten die verschiedenen Genusswochen-Formate in den vergangenen Jahren insgesamt mehr als 10.000 Gäste und gehören damit zu den etablierten Kulinarik-Aktionen in Österreich.

Mitmachen und gewinnen
Erleben Sie im Rahmen der „Neuen Wiener Sommerfrische“ einen unvergesslichen, kulinarischen Abend! Die „Krone“ verlost 1x2 Tickets für das Restaurant Split, Rascal und die Augenweide. Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 10. Juli, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

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