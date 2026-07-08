Restaurants laden zur „Neuen Wiener Sommerfrische“

Wien zeigt sich diesen Sommer von seiner genussvollen Seite: Im Rahmen der „Neuen Wiener Sommerfrische“ laufen derzeit die Sommergenusswochen, die noch bis 12. Juli zum kulinarischen Entdecken einladen. Mehr als 65 Restaurants in Wien und Umgebung servieren besondere Menüs und bieten die Gelegenheit, neue Geschmackserlebnisse und unvergessliche Genussmomente zu erleben. Als besonderes Schmankerl verlost die „Krone“ drei Dinner für je zwei Personen. Einfach mitmachen und mit etwas Glück gewinnen!