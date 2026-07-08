Frühere Weltfußballerin Putellas hat neuen Verein!

Die ehemalige Weltfußballerin Alexia Putellas wechselt zum ambitionierten englischen Erstligisten London City Lionesses!
Zu den Vertragsdetails wurden keine Angaben gemacht. Die Spanierin hatte ihren im Sommer auslaufenden Vertrag beim Champions-League-Titelträger FC Barcelona nicht mehr verlängert. Bei den Katalaninnen ist Putellas mit 232 Treffern Rekordtorschützin, mit Barca holte sie 38 Titel ..
„Unabhängiger Klub ausschließlich für Frauen“
Die Lionesses sind der erste Verein in der englischen Women‘s Super League, der unabhängig von einem Männer-Fußballverein agiert. Unternehmerin Michele Kang gehört auch der französische Spitzenklub Olympique Lyonnes.
„Der Ehrgeiz des Klubs und sein klares Bekenntnis, sich als unabhängiger Klub ausschließlich für Frauen weiterzuentwickeln, sprechen mich sehr an“, sagte die 32-jährige Putellas.
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