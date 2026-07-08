Schüsse am Nachmittag in Favoritner Wohnviertel

Hübsche Wohnhäuser, großzügige Innenhöfe, Grünräume und eine gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr. Eigentlich ist das Sonnwendviertel im 10. Bezirk ein Ort, an dem man leben möchte. Vor zehn Jahren, als das Grätzel entstand, war das auch noch so. Doch mittlerweile haben sich die Zeiten geändert.