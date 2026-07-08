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Jugendbanden am Werk

Schüsse am Nachmittag in Favoritner Wohnviertel

Wien
08.07.2026 17:00
Auch am Vormittag während der Schulzeit sind die Jugendlichen im Park.
Auch am Vormittag während der Schulzeit sind die Jugendlichen im Park.(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von Viktoria Graf
Von Viktoria Graf

In einem Grätzel in Wien-Favoriten mit schicken Neubauten und grünen Innenhöfen kommt es zusehends zu ghettoähnlichen Zuständen. Der Grund: Jugendbanden. Zuletzt feuerten sie sogar eine Waffe ab – mitten am Nachmittag (siehe Video unten).

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Hübsche Wohnhäuser, großzügige Innenhöfe, Grünräume und eine gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr. Eigentlich ist das Sonnwendviertel im 10. Bezirk ein Ort, an dem man leben möchte. Vor zehn Jahren, als das Grätzel entstand, war das auch noch so. Doch mittlerweile haben sich die Zeiten geändert.

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