Noch mehr Watt und Wumms für das Electric Love

Erstes Event mit dieser Art von Technik in ganz Europa

Deshalb muss der Auftakt des mehrtägigen Musikfestivals (bis inklusive Samstag) dieses Jahr noch bombastischer ausfallen. Neben einem starken Line-up – unter anderem mit der Swedish House Mafia – gibt es für die Besucher auch in technischer Hinsicht einiges auf die Ohren. „Wir haben neue Subwoofer und sind die Ersten in Europa, die diese Generation an Technik verwenden“, erzählt Matthias Hochwimmer, Stage Producer des Festivals. Die Bässe klingen heuer also noch intensiver und sind stärker spürbar. Das Festival-Erlebnis an sich wird außerdem durch eine noch größere LED-Wand und viele zusätzliche spektakuläre Effekte abgerundet.