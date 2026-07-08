Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Festival in Salzburg

Noch mehr Watt und Wumms für das Electric Love

Salzburg
08.07.2026 06:00
Höhenangst dürfen die Arbeiter definitiv keine haben.
Höhenangst dürfen die Arbeiter definitiv keine haben.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

Es ist wieder so weit! Das Electric Love Festival (9. bis 11. Juli) steht vor der Türe und Tausende Fans werden am Salzburgring erwartet. Eine neue Technik sorgt bei der heurigen Ausgabe für noch stärkere Bässe und einen besonderen Klang.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Auf der einen Seite ist es schön, dass uns jedes Jahr mehr Menschen sehen, auf der anderen Seite baut das natürlich auch Druck auf“, sagt Electric-Love-Chef Manuel Reifenauer über die Erwartungshaltung seines Publikums. Rund zehn Millionen Personen haben sich das YouTube-Video der großen Eröffnungsshow 2025 im Internet mittlerweile angesehen – ein Gradmesser für erfolgreiche Veranstaltungen, vor allem beim jungen Publikum. „Wir haben die Karten heuer so schnell verkauft wie noch nie zuvor. Wir glauben, dass das auch mit an der Reichweite der Eröffnungsshow lag“, so Reifenauer.

Die neue Soundanlage des Festivals verspricht eindrucksvolle Bässe.
Die neue Soundanlage des Festivals verspricht eindrucksvolle Bässe.(Bild: Markus Tschepp)

Erstes Event mit dieser Art von Technik in ganz Europa
Deshalb muss der Auftakt des mehrtägigen Musikfestivals (bis inklusive Samstag) dieses Jahr noch bombastischer ausfallen. Neben einem starken Line-up – unter anderem mit der Swedish House Mafia – gibt es für die Besucher auch in technischer Hinsicht einiges auf die Ohren. „Wir haben neue Subwoofer und sind die Ersten in Europa, die diese Generation an Technik verwenden“, erzählt Matthias Hochwimmer, Stage Producer des Festivals. Die Bässe klingen heuer also noch intensiver und sind stärker spürbar. Das Festival-Erlebnis an sich wird außerdem durch eine noch größere LED-Wand und viele zusätzliche spektakuläre Effekte abgerundet.

Gut gesichert wird an den Konstruktionen gewerkt.
Gut gesichert wird an den Konstruktionen gewerkt.(Bild: Markus Tschepp)

Über zwei Wochen haben die Aufbauarbeiten gedauert. Angereist sind spezialisierte Arbeiter aus der ganzen Welt. Sie reisen für Bühnenauf- und -abbauten von Festival zu Festival. „Die größte Herausforderung ist definitiv die Logistik. Speziell am Salzburgring gestalten sich Zufahrten über die kleinen Straßen schwierig“, erklärt Hochwimmer.

Matthias Hochwimmer managt die technischen Abläufe des Festivals.
Matthias Hochwimmer managt die technischen Abläufe des Festivals.(Bild: Markus Tschepp)

Knapp 700 Tonnen wiegt die heurige – noch streng geheime – Bühnenkonstruktion des ELF. „Diese Summe setzt sich zusammen aus rund 300 Tonnen Stahl, dazu kommen noch 350 bis 400 Tonnen Ballast und 150 bis 250 Tonnen an Technik.“ Alleine die vergrößerte, mittig in die Bühne eingebrachte LED-Wand wiegt rund 22 Tonnen.

Lesen Sie auch:
Wie die Bühne heuer ausschaut, bleibt bis zum Eröffnungstag ein gut gehütetes Geheimnis.
Am Salzburgring
Electric-Love-Chef: „Wir erreichen neue Dimension“
06.07.2026

Eine Mammut-Aufgabe, bei der jeder Handgriff zentimetergenau sitzen muss. Am Mittwochabend, bei der Aufwärmparty, können die Besucher einen ersten Blick auf die Bühne erhaschen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
08.07.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Raffinerie des österreichischen Öl- und Gaskonzerns OMV in Schwechat
Hattmannsdorfer:
„Gasversorgung war zu jedem Zeitpunkt gesichert“
krone.tv fragt nach
Gesundheits-Hilferuf: „Brauchen mehr Kassenärzte!“
Aktivistin alarmiert
„Verhältnisse wie im Iran sind schon da!“
krone.tv fragt nach
Regierungszeugnis? „Nicht genügend, ganz schlimm“
Auslöser unklar
Sri Lanka: Zwei Dutzend Tote bei Gefängnisrevolte
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Airbus im Landeanflug von Rakete getroffen
125.699 mal gelesen
Ein Airbus A319 der Delta Airlines wurde während des Landeanflugs auf Chicago von einer ...
Wien
Drama in Lokal: Wiener Szenegastronom tot gefunden
95.043 mal gelesen
Das bekannte Café Engländer in Wien
Wien
Mehrere Verletzte bei Gasexplosion in Wien
93.145 mal gelesen
Aus diesen Trümmern wurde ein 93-jähriger Mann schwer verletzt geborgen.
Innenpolitik
Rosenkranz gerät nach Taxifahrer-Prügel ins Visier
1183 mal kommentiert
Die Grünen kritisieren Rosenkranz.
Kolumnen
Der „blaue Brief“ für die Regierung ist unterwegs
938 mal kommentiert
Der überwiegende Teil der Regierung schafft im großen „Krone“-Zeugnis bisher lediglich ein ...
Außenpolitik
Sogar Frauen schlägern sich schon um Benzin
890 mal kommentiert
Nach stundenlangem Warten hielt sie endlich den Zapfhahn in ihren Händen – und wollte ihn nie ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf