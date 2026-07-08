Klopp erklärt bereits seinen Plan für den DFB

Rudi Völler bleibt Sportdirektor

Dabei setzt Klopp auf die Unterstützung von DFB-Sportdirektor Rudi Völler, der seinen Vertrag bis 2028 verlängert hat. „Es wäre unglaublich hilfreich, jemanden an der Seite zu haben, der die Abläufe kennt. Ich selbst habe weder eine Nationalmannschaft trainiert noch für eine gespielt“, sagte Klopp. Zwischen den beiden habe es bereits ein erstes Gespräch gegeben. „Ich habe Rudi gesagt: An mir würde es jedenfalls nicht scheitern.“