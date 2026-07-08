Messer-Angriff auf Ex im Supermarkt: 12 Jahre Haft

Am 4. Mai ist der Angeklagte „explodiert“, erzählt der Staatsanwalt beim Prozess am Dienstag im Salzburger Landesgericht: Der 24-Jährige, der trotz attestierter psychischer Störung und Intelligenzminderung als zurechnungsfähig gilt, wollte laut Anklage an jenem Tag in einem Pongauer Supermarkt seiner Ex-Freundin mit einem Stanley-Messer die „Kehle durchschneiden“.

Wutausbrauch, weil Frau nicht reden wollte

Aus Wut, wie es in der Anklage heißt: Er war bereits wegen seiner aggressiven Art mit der Filialleiterin in Clinch geraten, die ihn dann heimschickte. Daraufhin suchte er in der Obst- und Gemüseabteilung die Aussprache mit seiner Ex-Freundin (20), die im selben Supermarkt arbeitete und sich im Dezember von ihm getrennt hatte. Doch sie wollte nicht reden. Wütend darüber griff er sie an: Zuerst würgte der 24-Jährige die Frau, danach packte er ein Stanley-Messer aus und stach im Kopf- und Halsbereich zu.