Argentinien und Schweiz gewinnen verrückte Krimis

Dramatik bot die zweite, taktisch geprägte, wenig attraktive Partie in Vancouver erst am Schluss. Im Elfmeterschießen hämmerte Kolumbiens Innenverteidiger Davinson Sanchez seinen Penalty an die Latte, der Schweizer Keeper Gregor Kobel hielt den Versuch von Cucho Hernandez. Für die Schweizer hatte nur Manuel Akanji vergeben. Der in der Nachspielzeit eingewechselte Ruben Vargas verwandelte den entscheidenden Elfmeter. Erstmals bei einer WM hat die Schweiz zwei K.o.-Spiele gewonnen und steht nun zum vierten Mal nach 1934, 1938 und 1954 in der Runde der letzten acht.