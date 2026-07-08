Argentinien-Coach bricht überwältigt Interview ab

Völlig überwältigt brach Argentinien-Trainer Lionel Scaloni das Interview nach dem dramatischen 3:2-Sieg gegen Ägypten ab. Die sensationelle Aufholjagd seiner Elf brachte ihn wohl an seine emotionalen Grenzen...
„Ich kann nicht mehr, tut mir leid. Ich kann nicht mehr, das ist zu viel“, brach der 48-Jährige völlig überwältigt das Interview nach Spielende ab. 0:2 war seine Elf bis zur 79. Spielminute hinten – das überraschende WM-Aus schien unvermeidlich.
„Was eine Gruppe von Spielern“
Doch der amtierende Weltmeister zeigte seine Klasse, dreht das Spiel und sorgte bei Trainer Lionel Scaloni für einen emotionalen Zusammenbruch nach dem Abpfiff. „Was für eine Gruppe von Spielern. Ich kann es nicht. Tut mir leid, ich muss aufhören“, brachte Scaloni gerade noch mit heiserer Stimme heraus, bevor er sich wieder in die Feierlichkeiten seiner Spieler einmischte.
Scaloni will Titelverteidigung
Das Ziel „WM-Titelverteidigung“ geht also weiter für die „Gauchos“. Scaloni will der zweite Trainer der WM-Geschichte werden, der den Pokal gleich zweimal in die Luft stemmen durfte.
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