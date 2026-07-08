Argentinien-Coach bricht überwältigt Interview ab

„Was eine Gruppe von Spielern“

Doch der amtierende Weltmeister zeigte seine Klasse, dreht das Spiel und sorgte bei Trainer Lionel Scaloni für einen emotionalen Zusammenbruch nach dem Abpfiff. „Was für eine Gruppe von Spielern. Ich kann es nicht. Tut mir leid, ich muss aufhören“, brachte Scaloni gerade noch mit heiserer Stimme heraus, bevor er sich wieder in die Feierlichkeiten seiner Spieler einmischte.