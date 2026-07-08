„Stickerheld“ bringt auch den Kantineur ins Album

Der sich neben Michael Liendl mit Paul Scharner einen weiteren prominenten Markenbotschafter geangelt hat. „Ich finde das ganze Projekt cool“, so der 40-fache Nationalspieler. „Ich bin ein großer Freund davon, so etwas für kleine Vereine zu machen. Das ist ein super Erinnerungsstück. Ich habe es ja leider nie in ein Panini-WM-Album geschafft, zu meiner aktiven Zeit waren wir leider nie qualifiziert.“