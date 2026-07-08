Wenn die Straße für Tiere zur tödlichen Falle wird

Bereits im ersten Quartal wurden mehr als 17.000 Kilometer auf 740 Strecken aufgezeichnet und fast 380 überfahrene Tiere gemeldet – darunter 80 Igel. Die Zahl der gemeldeten Igel liegt damit schon über dem Vorjahreswert. Mit dem Sommer und dem Nachwuchs, der nun immer mobiler wird, rechnen die Projektverantwortlichen mit weiteren Meldungen.