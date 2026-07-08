Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Explosionen in Bahrain

USA greifen nach Tanker-Beschuss Ziele im Iran an

Außenpolitik
08.07.2026 07:11
Ein Frachter in der Straße von Hormuz
Ein Frachter in der Straße von Hormuz(Bild: AP/Iranian state television)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach Angriffen auf Tanker in der Straße von Hormuz am Dienstagabend und in der Nacht auf Mittwoch (MESZ) haben die USA erneut Ziele im Iran bombardiert. Teheran verurteilte Washingtons Vorgehen umgehend als „schwerwiegenden Verstoß“ gegen das Rahmenabkommen zur Beendigung des Krieges.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der Iran werde „entschlossene Maßnahmen ergreifen, um seine nationalen Interessen und seine Sicherheit zu wahren“, kündigte Vizeaußenminister Kasem Gharibabadi auf der Plattform X an. In der Früh heulten im Golfstaat Bahrain die Alarmsirenen. Das Innenministerium des mit den USA verbündeten Landes rief die Einwohner am frühen Morgen über X auf, ruhig zu bleiben und sich in Sicherheit zu begeben. Nähere Einzelheiten gab es zunächst nicht. Unbestätigten Berichten zufolge kam es in Bahrain zu mehreren Explosionen.

Iranische Medien berichteten in der Nacht von Explosionen in der Hafenstadt Sirik an der Straße von Hormuz sowie auf der Insel Qeschm. Auch aus dem Bereich der Großstadt Bandar Abbas gab es Berichte über Explosionen. Nach Angaben des iranischen Senders Press TV wurden mehrere Menschen verletzt.

Angriffe während Irans Trauerfeiern für Khamenei
US-Präsident Donald Trump habe den Plan für einen Schlag gegen den Iran während seiner Teilnahme am laufenden NATO-Gipfel in der Türkei genehmigt, berichtete der gut vernetzte Journalist Barak Ravid auf X unter Berufung auf einen US-Regierungsbeamten. Die erneute Eskalation erfolgte während der andauernden Trauerfeiern für Irans getötetes Staatsoberhaupt Ajatollah Ali Khamenei. Am Mittwoch sind Zeremonien im Nachbarland Irak geplant, ehe Khamenei am Donnerstag in seiner Heimatstadt Maschhad beigesetzt werden soll.

Hier wird der Sarg des getöteten iranischen Führers Ajatollah Ali Khamenei durch eine ...
Hier wird der Sarg des getöteten iranischen Führers Ajatollah Ali Khamenei durch eine Menschenmenge eskortiert.(Bild: AFP/MURTAJA LATEEF)

Nach eigenen Angaben griffen die US-Streitkräfte über 80 Ziele im Iran an, seine Attacken seien mittlerweile beendet, hieß es in den frühen Morgenstunden des Mittwoch (MESZ). Das Militär habe Luftabwehrsysteme, Schiffsabwehrraketen sowie mehr als 60 Boote der Revolutionsgarden in oder nahe der Straße von Hormuz getroffen, teilte das zuständige Regionalkommando Centcom mit. Damit sei die Fähigkeit des Irans beeinträchtigt worden, den Schiffsverkehr in der Meerenge zu stören.

Die Streitkräfte der Islamischen Republik hatten ihre Feinde kurz vor Beginn der Trauerfeierlichkeiten vor Angriffen gewarnt. „Jede Fehlkalkulation wird mit einer entschlossenen und noch härteren Antwort als je zuvor beantwortet werden“, hieß es in einer Erklärung der Revolutionsgarden, der Elitestreitmacht des Irans. Zudem hatte die Führung in Teheran in den vergangenen Tagen wiederholt erklärt, nur eine vom Iran vorgegebene Route durch die Straße von Hormuz sei sicher. Nun gerieten mehrere Tanker in der Meerenge erneut unter Beschuss.

USA: Teheran muss hohen Preis für Angriffe auf Tanker zahlen
Besonders schwere Schäden wurden von dem katarischen Flüssiggas-Tanker „Al-Rekayyat“ gemeldet, der nach Angaben der Schiffsbesatzung von einem „unbekannten Geschoss“ getroffen wurde. Katar machte den Iran für den Angriff verantwortlich und sprach von einer Gefahr für die Sicherheit der internationalen Schifffahrt und die weltweite Energieversorgung. Ein US-Beamter bezeichnete die darauf erfolgten Angriffe des US-Militärs gegenüber dem US-Sender CNN als „Bestrafung“. Sie würden noch eine Weile andauern.

Lesen Sie auch:
Der Iran hatte drei Handelsschiffe in der Straße von Hormuz angegriffen.
Nach Schiffsattacken
USA starten erneut Angriffe auf den Iran
07.07.2026
Preise steigen sofort
USA widerrufen Lizenz für iranische Ölexporte
07.07.2026
Bei Versailles-Besuch
Iran-Deal unterzeichnet! Das ist darin geregelt
18.06.2026

Teheran solle für die Angriffe auf Handelsschiffe einen hohen Preis zahlen, erklärte das Regionalkommando des US-Militärs (Centcom). Die Angriffe seien vier oder fünf Mal stärker gewesen als Attacken vor rund eineinhalb Wochen.Zudem setzten die USA die zuvor gelockerten Sanktionen auf iranisches Öl wieder in Kraft. Eine vor gut zwei Wochen erteilte Ausnahmegenehmigung werde wieder zurückgenommen, teilte das US-Finanzministerium mit. 

Ölpreise ziehen wieder an
In der Folge zogen die Ölpreise wieder an. Es wächst die Gefahr einer erneuten militärischen Eskalation in der Region. Nach wochenlangen Kämpfen zwischen den USA, Israel und dem Iran war erst im vergangenen Monat eine vorläufige Vereinbarung erreicht worden, die Raum für intensive Verhandlungen über ein Ende des Krieges schaffen sollte. Diese Gespräche stocken derzeit.

Trump hatte dem Iran zuletzt erneut gedroht und gesagt, es werde entweder ein Abkommen geben oder die USA würden „den Job zu Ende bringen“. Irans Außenminister Abbas Araghtschi erklärte daraufhin, Verhandlungen über ein endgültiges Abkommen würden nicht beginnen, solange Drohungen anhielten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
08.07.2026 07:11
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Raffinerie des österreichischen Öl- und Gaskonzerns OMV in Schwechat
Hattmannsdorfer:
„Gasversorgung war zu jedem Zeitpunkt gesichert“
krone.tv fragt nach
Gesundheits-Hilferuf: „Brauchen mehr Kassenärzte!“
Aktivistin alarmiert
„Verhältnisse wie im Iran sind schon da!“
krone.tv fragt nach
Regierungszeugnis? „Nicht genügend, ganz schlimm“
Auslöser unklar
Sri Lanka: Zwei Dutzend Tote bei Gefängnisrevolte
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Airbus im Landeanflug von Rakete getroffen
126.965 mal gelesen
Ein Airbus A319 der Delta Airlines wurde während des Landeanflugs auf Chicago von einer ...
Wien
Drama in Lokal: Wiener Szenegastronom tot gefunden
99.264 mal gelesen
Das bekannte Café Engländer in Wien
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Rache“ bei der WM: Fußball-Welt feiert USA-Aus
85.642 mal gelesen
Bitteres 1:4 gegen Belgien – die USA ist draußen.
Innenpolitik
Rosenkranz gerät nach Taxifahrer-Prügel ins Visier
1183 mal kommentiert
Die Grünen kritisieren Rosenkranz.
Kolumnen
Der „blaue Brief“ für die Regierung ist unterwegs
939 mal kommentiert
Der überwiegende Teil der Regierung schafft im großen „Krone“-Zeugnis bisher lediglich ein ...
Außenpolitik
Sogar Frauen schlägern sich schon um Benzin
897 mal kommentiert
Nach stundenlangem Warten hielt sie endlich den Zapfhahn in ihren Händen – und wollte ihn nie ...
Mehr Außenpolitik
Keine Nachrichten mehr
Orbán-Staatsfunk entschuldigt sich für „Lügen“
Krone Plus Logo
Aus für Servicestellen
Kahlschlag bei der ÖGK: Oberösterreich protestiert
Explosionen in Bahrain
USA greifen nach Tanker-Beschuss Ziele im Iran an
„Krone“-Kommentar
Es gibt ein feines Leben nach der Politik
Nach nur einem Monat
EU-Asylpakt zu lasch? Volkspartei will neue Regeln
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf