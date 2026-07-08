Tausende Jobs weg: Seit drei Jahren geht‘s bergab

4,6 Prozent mehr Arbeitslose

44.284 Personen sind zwischen Enns und Leitha arbeitslos gemeldet. Das sind um 4,6 Prozent mehr als vor einem Jahr. Österreichweit liegt das Plus bei 2,4 Prozent. Nur Vorarlberg spielt mit einem Arbeitslosen-Zuwachs von 4,9 Prozent in der gleichen Liga wie das weite Land. Allerdings: Im Ländle ist zumindest die Zahl der Job-Suchenden in AMS-Schulungen um 7,7 Prozent gesunken – in Niederösterreich hingegen um 5,9 Prozent angestiegen.