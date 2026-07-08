„Ein Traum ist zerbrochen, ich fühle mich leer“

„Das ist eine Hiobsbotschaft für den österreichischen Wintersport“, reagierte ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher bestürzt. „Kaum eine andere Disziplin steht so sehr für Tradition und eine österreichische Erfolgsgeschichte. Wir sind zutiefst enttäuscht, dass die sichtbare Weiterentwicklung dieser Sportart nicht ausreichend berücksichtigt wurde.“ Vielmehr fürchtet Stecher weitreichende Auswirkungen. „Auch das Skispringen ist unmittelbar betroffen, denn ohne olympische Perspektive wird es mittelfristig schwieriger, Schanzenanlagen zu erhalten. Am schwersten wiegt jedoch eines: Vielen Talenten wird mit einem Schlag eine Zukunftsperspektive genommen.“ Stecher kündigte – gemeinsam mit der FIS – an, weiter zu kämpfen. „Wir werden alles tun, die Kombination stark zu halten und Wege zu finden, dieser einzigartigen Sportart eine attraktive Bühne und eine stabile Zukunft zu sichern.“