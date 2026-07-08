Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Johannes Lamparter:

„Ein Traum ist zerbrochen, ich fühle mich leer“

Ski Nordisch
08.07.2026 07:03
Johannes Lamparter
Johannes Lamparter(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das IOC strich die Nordische Kombination fix aus dem Olympia-Programm. Ärger und Sorge sind bei den Athleten und Trainern groß …

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

bekannt gab, wird die Nordische Kombination fix aus dem Programm gestrichen. Die Traditionssportart war seit der Winterspiel-Premiere 1924 in Chamonix fix dabei. Allerdings war die „Königsdisziplin“ des Wintersports, in der Österreich 19 Olympiamedaillen (drei in Gold) holte, schon lange angezählt. Laut Studien habe sich die Kombination beim Publikum zur unbeliebtesten Sportart entwickelt

Lesen Sie auch:
Olympia-Beben um die Nordische Kombination.
„Schlag ins Gesicht“
Beben! IOC streicht Traditionssport aus Programm
07.07.2026

„Das ist eine Hiobsbotschaft für den österreichischen Wintersport“, reagierte ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher bestürzt. „Kaum eine andere Disziplin steht so sehr für Tradition und eine österreichische Erfolgsgeschichte. Wir sind zutiefst enttäuscht, dass die sichtbare Weiterentwicklung dieser Sportart nicht ausreichend berücksichtigt wurde.“ Vielmehr fürchtet Stecher weitreichende Auswirkungen. „Auch das Skispringen ist unmittelbar betroffen, denn ohne olympische Perspektive wird es mittelfristig schwieriger, Schanzenanlagen zu erhalten. Am schwersten wiegt jedoch eines: Vielen Talenten wird mit einem Schlag eine Zukunftsperspektive genommen.“ Stecher kündigte – gemeinsam mit der FIS – an, weiter zu kämpfen. „Wir werden alles tun, die Kombination stark zu halten und Wege zu finden, dieser einzigartigen Sportart eine attraktive Bühne und eine stabile Zukunft zu sichern.“

ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher
ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher(Bild: ServusTV / Neumayr / Christian Leopold)

Zittern um Förderungen
Johannes Lamparter, mit drei Bronzenen in Mailand/Cortina Österreichs letzter Olympia-Held, war am Boden. „Ein Traum ist gerade zerbrochen, ich fühle mich innerlich leer.“ Kombi-Cheftrainer Christoph Bieler: „Man muss auch schauen, wie es jetzt mit Fördergeldern, vor allem international, weitergeht. In vielen Ländern dreht sich ja alles um Olympia!“ Auf diese Bühne dürfen sich nun andere Athleten freuen: Nämlich jene im Freeride und Synchron-Eiskunstlauf. Aufatmen gab’s im Snowboard-Lager: Der Riesenslalom bleibt im Programm.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ski Nordisch
08.07.2026 07:03
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Airbus im Landeanflug von Rakete getroffen
126.965 mal gelesen
Ein Airbus A319 der Delta Airlines wurde während des Landeanflugs auf Chicago von einer ...
Wien
Drama in Lokal: Wiener Szenegastronom tot gefunden
99.264 mal gelesen
Das bekannte Café Engländer in Wien
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Rache“ bei der WM: Fußball-Welt feiert USA-Aus
85.642 mal gelesen
Bitteres 1:4 gegen Belgien – die USA ist draußen.
Innenpolitik
Rosenkranz gerät nach Taxifahrer-Prügel ins Visier
1183 mal kommentiert
Die Grünen kritisieren Rosenkranz.
Kolumnen
Der „blaue Brief“ für die Regierung ist unterwegs
939 mal kommentiert
Der überwiegende Teil der Regierung schafft im großen „Krone“-Zeugnis bisher lediglich ein ...
Außenpolitik
Sogar Frauen schlägern sich schon um Benzin
897 mal kommentiert
Nach stundenlangem Warten hielt sie endlich den Zapfhahn in ihren Händen – und wollte ihn nie ...
Mehr Ski Nordisch
Johannes Lamparter:
„Ein Traum ist zerbrochen, ich fühle mich leer“
FIS-Entscheidung
Deutsche jubeln! Nordische Ski-WM 2031 vergeben
„Schlag ins Gesicht“
Beben! IOC streicht Traditionssport aus Programm
Sport Tv Logo
Sprungschanzen-Umbau
Ramsau wieder in der Spur: „Nur der erste Schritt“
Sport Tv Logo
Toller Transfercoup
Deutscher Weltmeister tüftelt für ÖSV-Kombinierer

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf