Simone Ballack zieht sich mit 50 für „Playboy“ aus

Und führt aus, was sie damit meint: „Zum Beispiel habe ich nie gesehen, dass ich eigentlich sehr lange Beine habe. Ich bin mit 1,70 Metern nicht besonders groß und habe mich nur immer gewundert, dass mir Oberteile an den Trägern zu lang sind. Für mich war klar: Ich habe einen zu kurzen Oberkörper. Ich habe jahrelang aus einer sehr schönen körperlichen Eigenschaft eine schlechtere gemacht – jetzt hat sich die Perspektive geändert.“