Simone Ballack zieht sich mit 50 für „Playboy“ aus

Erstmals posiert Simone Ballack für den „Playboy“ – und versteht ihr Cover mit 50 als Statement gegen den Schönheitsdruck auf Frauen im Alter. „Ich bin jetzt 50, ich bin im ,Playboy‘, die Fotos sind schön – es ist doch alles okay“, sagt die TV-Prominente im Interview mit dem Männermagazin, dessen August-Ausgabe sie als Titelstar ziert.
„Auch wird der Druck auf Frauen im Alter nicht weniger, am besten sollte man mit 60 noch aussehen wie eine 30-Jährige. Mit den ,Playboy‘-Fotos will ich zeigen, dass man sich davon freischwimmen kann“, fuhr Ballack fort.
Mit 50 richtiger Zeitpunkt für „Playboy“
Eine frühere Anfrage des „Playboy“ hatte die einstige Ehefrau von Fußballstar Michael Ballack noch abgelehnt. Mit 50 sei nun jedoch der richtige Zeitpunkt für die Fotos gekommen, sagt Ballack, die in der diesjährigen 19. Staffel der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ den vierten Platz belegte.
„Ich bin im Februar 50 geworden, das ,Playboy‘-Cover ist ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk an mich selbst“, freut sie sich – und fügt hinzu: „Ich finde, das ist ein gutes Alter für diese Fotos, vor allem weil man ein ganz anderes Selbstbewusstsein hat als früher.“
Selbstbild war früher anders
Auch ihren Blick auf den eigenen Körper beschreibt Simone Ballack heute als einen anderen: „Ich habe meinen Körper früher mit anderen Augen wahrgenommen.“
Und führt aus, was sie damit meint: „Zum Beispiel habe ich nie gesehen, dass ich eigentlich sehr lange Beine habe. Ich bin mit 1,70 Metern nicht besonders groß und habe mich nur immer gewundert, dass mir Oberteile an den Trägern zu lang sind. Für mich war klar: Ich habe einen zu kurzen Oberkörper. Ich habe jahrelang aus einer sehr schönen körperlichen Eigenschaft eine schlechtere gemacht – jetzt hat sich die Perspektive geändert.“
Weitere Motive exklusiv unter: www.playboy.de.
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