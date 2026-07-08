Transfer so gut wie fix: So viele Millionen winken

Am heutigen Mittwoch, genau 17 Tage vorm ersten Pflichtspiel, läutet der WAC die „heiße Phase“ in der Vorbereitung auf seine 15. Bundesliga-Saison ein. Um 8.30 Uhr sitzt Cheftrainer Thomas Silberberger, der „rettende Engel“ im letztjährigen Abstiegskampf, mit seinem Staff und 25 Spielern (22 Feldspieler, drei Goalies, Amateure-Keeper Elias Müller fehlt krankheitshalber!) im Bus ins malerische Maria Alm im Schatten des mächtigen Hochkönigs.