Transfer so gut wie fix: So viele Millionen winken

Mit 25 Spielern kurvt Fußball-Bundesligist WAC am heutigen Mittwoch ins Camp nach Maria Alm. Allerdings ohne Thierno Ballo, der vorm Abflug zu diesem Frankreich-Klub steht – aber davor musste seitens des WAC noch Bares fließen ...
Am heutigen Mittwoch, genau 17 Tage vorm ersten Pflichtspiel, läutet der WAC die „heiße Phase“ in der Vorbereitung auf seine 15. Bundesliga-Saison ein. Um 8.30 Uhr sitzt Cheftrainer Thomas Silberberger, der „rettende Engel“ im letztjährigen Abstiegskampf, mit seinem Staff und 25 Spielern (22 Feldspieler, drei Goalies, Amateure-Keeper Elias Müller fehlt krankheitshalber!) im Bus ins malerische Maria Alm im Schatten des mächtigen Hochkönigs.
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