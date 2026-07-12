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Macht der Videoschiedsrichter VAR die WM fairer?

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12.07.2026 12:06
Auch in der österreichischen Bundesliga ist der VAR bereits im Einsatz.
Auch in der österreichischen Bundesliga ist der VAR bereits im Einsatz.(Bild: APA/ERWIN SCHERIAU)
Porträt von Stefan Svitak
Von Stefan Svitak

Er soll das Spiel eigentlich fairer machen, stößt jedoch zunehmend auf Kritik in der Fußballwelt: der Video Assistant Referee oder kurz VAR. In der Theorie sollen grobe Fehlentscheidungen der Schiedsrichter damit der Vergangenheit angehören, in der Realität gestaltet sich das Zusammenspiel aus Mensch und Technik jedoch oft schwieriger als gedacht. Unsere Frage des Tages vom 12. Juli lautet: „Macht der Videoschiedsrichter VAR die WM fairer?“

 

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Wie bewerten Sie die Leistungen der Schiedsrichter bei dieser WM bisher? Macht der VAR die Spiele fairer, oder sehen Sie hier noch Verbesserungsbedarf? Wie muss das System noch angepasst werden, um zukünftige Diskussionen und Kontroversen zu vermeiden?

Wir freuen uns auf Ihre Ansichten in den Kommentaren!

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