Bub feiert nach Badedrama zweites Mal „Geburtstag“

Trotz schwieriger Zeit in der Schule gut dabei

„Er war jetzt zuletzt vier Wochen in Rohrbach auf Reha, ist fast wieder der Alte. Seine Mama hat mir auch Videos geschickt, wo er gemeinsam mit seinen beiden Brüdern wieder im Wasser schwimmt und taucht – das war eine große Überwindung für sie“, so Hinterkörner. Besonders freut den Lebensretter, dass Greg in der Schule gut mitkommt und mit dem Lernen keine Probleme hat: „Er kann im Herbst in die zweite Klasse Hauptschule aufsteigen und muss das Schuljahr trotz der herausfordernden Zeit nicht wiederholen.“