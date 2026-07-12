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Nach 25 Jahren Liebe

Supermodel Eva Herzigová hat in Turin Ja gesagt

Society International
12.07.2026 12:34
Eva Herzigová sagte nach 25 Jahren Liebe Ja zu ihrem Lebensgefährten Gregorio Marsiaj.
Eva Herzigová sagte nach 25 Jahren Liebe Ja zu ihrem Lebensgefährten Gregorio Marsiaj.(Bild: APA-Images / LaPresse / Fabio Ferrari)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

25 Jahre sind Eva Herzigová und Gregorio Marsiaj bereits glücklich liiert, jetzt haben die beiden Nägel mit Köpfen gemacht und sich in Turin das Jawort gegeben.

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Fotos zeigen das überglückliche Brautpaar. Herzigová, die als „Miss Wonderbra“ zum Superstar wurde und neben ihrer Model-Karriere auch als Schauspielerin gearbeitet hat, strahlte übers ganze Gesicht, als sie ihrem langjährigen Lebensgefährten in der Kirche San Vito in Turin das Jawort gab.

Erst Kirche, dann Standesamt
Die Kirche war mit den Lieblingsblumen der Braut geschmückt: weißen und pfirsichfarbenen Rosen. Herzigová, die von ihrem Vater zum Altar geführt wurde, trug ein weißes Midikleid mit Rüschen und Trompetenärmeln und einen Brautstrauß mit weißen Blumen.

Eva Herzigová und Gregorio Marsiaj nach ihrem standesamtlichen Jawort in Turin
Eva Herzigová und Gregorio Marsiaj nach ihrem standesamtlichen Jawort in Turin(Bild: APA-Images / LaPresse / Fabio Ferrari)

Das Paar, das die Söhne George, Philip und Edward zusammen hat, mischte die Hochzeitstraditionen zudem ein bisschen auf. Denn erst nach der kirchlichen Trauung ging es für das freudestrahlende Paar zum Palazzo Carignano, wo die beiden auch noch standesamtlich ihr Eheglück besiegelten.

Danach wurde die Hochzeit mit einem Champagner-Empfang und einer Party im berühmten Ristorante Del Cambio gebührend gefeiert.

Hochzeit im kleinen Kreis
Im Gegensatz zu den Promi-Mega-Hochzeiten à la Dua Lipa oder Taylor Swift gingen es Herzigová und der Italiener Marsiaj entspannter an: Zum Jawort des Paares waren nur rund 50 Familienmitglieder und Freunde geladen. Auf der Gästeliste standen dennoch ein paar bekannte Namen, etwa die Models Marpessa Hennink und Carmen Kass sowie Fitnesstrainerin Jill Cooper. 

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Für das Topmodel ist es bereits die zweite Ehe: Die 53-Jährige war von 1996 bis 1998 mit Tico Torres, dem Schlagzeuger der Band Bon Jovi, verheiratet.

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