Supermodel Eva Herzigová hat in Turin Ja gesagt

25 Jahre sind Eva Herzigová und Gregorio Marsiaj bereits glücklich liiert, jetzt haben die beiden Nägel mit Köpfen gemacht und sich in Turin das Jawort gegeben.
Fotos zeigen das überglückliche Brautpaar. Herzigová, die als „Miss Wonderbra“ zum Superstar wurde und neben ihrer Model-Karriere auch als Schauspielerin gearbeitet hat, strahlte übers ganze Gesicht, als sie ihrem langjährigen Lebensgefährten in der Kirche San Vito in Turin das Jawort gab.
Erst Kirche, dann Standesamt
Die Kirche war mit den Lieblingsblumen der Braut geschmückt: weißen und pfirsichfarbenen Rosen. Herzigová, die von ihrem Vater zum Altar geführt wurde, trug ein weißes Midikleid mit Rüschen und Trompetenärmeln und einen Brautstrauß mit weißen Blumen.
Das Paar, das die Söhne George, Philip und Edward zusammen hat, mischte die Hochzeitstraditionen zudem ein bisschen auf. Denn erst nach der kirchlichen Trauung ging es für das freudestrahlende Paar zum Palazzo Carignano, wo die beiden auch noch standesamtlich ihr Eheglück besiegelten.
Danach wurde die Hochzeit mit einem Champagner-Empfang und einer Party im berühmten Ristorante Del Cambio gebührend gefeiert.
Hochzeit im kleinen Kreis
Im Gegensatz zu den Promi-Mega-Hochzeiten à la Dua Lipa oder Taylor Swift gingen es Herzigová und der Italiener Marsiaj entspannter an: Zum Jawort des Paares waren nur rund 50 Familienmitglieder und Freunde geladen. Auf der Gästeliste standen dennoch ein paar bekannte Namen, etwa die Models Marpessa Hennink und Carmen Kass sowie Fitnesstrainerin Jill Cooper.
Für das Topmodel ist es bereits die zweite Ehe: Die 53-Jährige war von 1996 bis 1998 mit Tico Torres, dem Schlagzeuger der Band Bon Jovi, verheiratet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.