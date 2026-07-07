Radfahrerin starb drei Tage nach schwerem Sturz

Traurige Nachricht von der Salzburger Polizei: Eine Radfahrerin starb am Montagabend – drei Tage nach ihrem schweren Sturz in Golling – im Krankenhaus in Salzburg. Die Frau, eine Polin (60), war am 3. Juli aus unbekannter Ursache auf der B159 von ihrem Fahrrad gestürzt. Sie wurde vor Ort reanimiert.
Am Freitagnachmittag, gegen 13.15 Uhr, kam es zu dem schweren Sturz in Golling. Ob die Frau einen Helm trug, geht aus dem Polizeibericht nicht hervor. Auch die Ursache des Sturzes sei unbekannt, heißt es in der Meldung der Exekutive.
Sofort nach dem Sturz wurde die Radlerin von Sanitätern und Polizisten wiederbelebt. Ein Rettungshelikopter flog sie danach umgehend in das Unfallkrankenhaus nach Salzburg.
Im Spitalsbett erlag sie am Montagabend, drei Tage nach dem Sturz, ihren schweren Verletzungen.
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